Борьба за правду

Бойнов Петр Васильевич родился 22 июня 1925 года в селе Широмасово Теньгушевского района Мордовской АССР в семье крестьянина-бедняка. Являлся восьмым ребенком в семье. После 7-летнего обучения в школе в первые годы Великой Отечественной войны трудился в тылу - шлифовальщиком на заводе г. Ковров Ивановской области.

10 января 1943 года был мобилизован в ряды Советской Армии и направлен курсантом в Тамбовское пулеметное училище. 4 августа 1943 года командир пулеметного расчета сержант Бойнов П.В. впервые принял участие в бою против немецко-фашистских захватчиков под городом Орлом. Воевал в должности командира отделения разведывательной роты, а после обучения в техническом танковом училище - командиром танка.

После Победы продолжил службу в 4-й гвардейской тяжелой танково-самоходной Кантемировской Ордена Ленина Краснознаменной дивизии Московского военного округа в качестве командира танка, заместителя командира роты по технической части. В 1945-1947 годах участвовал в 3 парадах на Красной площади в г. Москве.

В 1950 году, окончив Мордовскую Государственную 2-годичную школу руководящих кадров, по личным и деловым качествам прошел отбор в кандидаты на службу в органы государственной безопасности.

В январе 1951 года был зачислен на работу в Министерство государственной безопасности Мордовской АССР. Службу проходил на оперативных должностях Лямбирского РО МГБ МАССР, 4 и 5 отделов КГБ при Совете Министров МАССР.



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Столько лет прошло, а память постоянно возвращает нас к событиям, происходящим в те далекие годы. Уже более 25 лет Петра Васильевича Бойнова нет с нами, но память о нем жива и по сей день.

Автор очерка попытался воспроизвести реальные события, основанные на фактах из биографии заслуженного сотрудника органов государственной безопасности, участника Великой Отечественной войны Петра Васильевича Бойнова, от первого лица. И вот что из этого получилось…

Память безжалостно ворошит многими забытые дни, будто хочет предостеречь от чего-то страшного…

Чего может бояться человек? Боли... Но к ней привыкаешь. Смерти... Когда столько раз видел, как гибнут друзья, она становится возможностью освобождения от мук, терзающих тебя. Страшит всегда только одно - ложь. Люди как-то с особой готовностью лгут. Кто-то из страха, а кто-то просто стремится подчинить другого своей воле. Но когда в мире нет места правде, приходит время иуд, способных предать и продать близкого человека, свой мир, свое Отечество.

Путь к правде - это борьба, долгая и тяжелая. Всегда как на войне. Когда смотришь ей в глаза, то вроде бы бояться нечего. Тяжелым бременем легла в 40-е годы она на плечи людей, которые просто хотели спокойного счастья. Но не до счастья было в стране, которая на глазах превращалась в руины. Вопроса «что делать?» передо мной не стояло. Врагу нельзя отдать ни кусочка родной земли. Счастьем стало не спокойствие, а возможность почувствовать себя нужным своей стране.

Когда попадаешь на фронт, осознание всех событий приходит не сразу. Сначала все краски смешиваются, да так, что только спустя время привыкаешь. И все это становится твоей реальностью. Привыкать мне пришлось в бою 4 августа 1943 года. Командование 41 стрелкового корпуса приняло решение овладеть городом Орлом. В этот день принял я боевое крещение. Понимал ли я тогда, что участвую в исторических событиях? Вряд ли. Долгий и оглушительный огонь артиллерийских орудий и минометных батарей противника продолжался целый день. Однако к исходу дня город был очищен от фашистов. Умиротворяющая тишина воцарилась к ночи. Но города с его величием и красотой уже не было. Ни одного каменного здания, пригодного для жилья! Однако надежда на возрождение былой значимости светилась в глазах горожан. Осталось удержать Орел за собой. Для выполнения этой задачи и приведения себя в порядок наш корпус был выведен с боевых позиций.

Изучая действия противника, замечаешь, что наиболее опасны те участки, где враг ведет себя исключительно тихо на протяжении нескольких дней, пытается обмануть. Здесь-то он и попытается нанести удар. Отследить и продумать такие моменты очень сложно, когда фронтовая оборона 45 километров! Чуден Днепр вдоль линии фронта, да и он таит опасность. Долгий и холодный декабрь 1943. К 28 числу Днепр замерз так, что с этой стороны приходилось ждать активных действий противника на правом фланге. Так и случилось. Через день разведгруппа противника численностью до 30 человек переправилась через Днепр против южной окраины деревни Лазаревичи и, пройдя 300 метров, напала на гарнизон с востока. Убиты были трое товарищей, пропали без вести двое. Особой задачей стала защита на правом фланге. Так, в канун Нового года с особой тщательностью офицерский состав Штаба корпуса проверял все опорные пункты. Праздник обернулся новым боем, когда к 10.00 до 60 солдат противника двигались из Лазаревичей в Покровский. Огнем нашей артиллерии враг был расстрелян. Пусть не получилось мирной радости в этот день (в нашей дивизии погибли 10 офицеров, 6 сержантов и 41 рядовой), май 1945 года был уже близок. Боевой дух противника сломлен. Чувствовался вкус праведной победы.

***



Война пройдет, а враг останется. В бою просто: перед тобой враг, за спиной твой друг. Цель у всех одна - защитить Родину. В мирное время война становится сложнее. Можно оружием разрушить государство, а можно просто словом. А когда такое слово на бумаге - вот тебе и оружие. Даже после окончания войны враги ждали не оглушительного взрыва, а приглушенного стона от развала нашей страны. Да и проблем накопилось много. Видимо, бывших разведчиков не бывает. Я удостоился чести защищать Родину в органах госбезопасности, где в мирное время нужно «честно и в срок выполнять все обязанности, быть преданным Родине».

Петр Васильевич Бойнов приказом КГБ СССР № 439 от 12 июля 1979 года уволен в отставку в воинском звании майор, отслужил он на военной службе более 32 лет. Награжден боевыми наградами - медалями «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», орденом Красной Звезды.

Умер Петр Васильевич Бойнов 25 декабря 1991 года в возрасте 66 лет.

Ю. Бурова, кандидат исторических наук