Работы Юрия Дырина оценили на Российской неделе искусств

Свыше 20 стран и почти все регионы России представили свои арт-объекты на Международной выставке-конкурсе современного искусства «Российская неделя искусств» в Москве. Мероприятие проходило с 20 по 26 ноября в Центре дизайна ARTPLAY. Здесь можно было увидеть огромное разнообразие арт-объектов - более тысячи работ как известных художников, так и новых талантов.

Российская неделя искусств как художественная выставка и международный арт-проект проводится в 22 странах мира и дает возможность участникам представить свои работы самой широкой аудитории ценителей прекрасного. И, что немаловажно, потенциальным покупателям. Здесь каждый может открыть для себя новые имена в живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве. Свои работы на Российской неделе искусств представил директор Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова, художник Юрий Дырин.

- Два года назад я уже участвовал в этом мероприятии, - рассказывает Юрий Дырин. - Его уникальность состоит в том, что здесь выставляются как художники профессиональные, так и начинающие. В этом году было несколько номинаций. Я выставлял свои работы в нескольких номинациях. Мне отдали второе место в номинации «Примитивизм» за картину «Концерт», всего же я выставлял 10 своих работ.

Отдельно хочется сказать о жюри, оно было очень представительным. В жюри входили члены Академии художеств, члены-корреспонденты. Оценка работ проходила независимо, в отсутствие художника. Сначала члены жюри выставляли баллы, а затем все суммировалось, и после этого определяли победителя.

Если честно, среди участников было много дилетантов и начинающих художников - наверное, 40%. А вот членов Союза художников на выставке представлено было не так уж много, примерно половина. Очень много было достаточно сильных работ, поэтому диплом второго места - это для меня приятная неожиданность.

В рамках Российской недели искусств было много мастер-классов. Они были открыты для широкой аудитории. Всегда интересно узнать о специфических техниках, материалах и подходах, используемых в мировой практике создания арт-объектов.

- Художник мог подать заявку и провести мастер-класс в своей технике, - продолжает Юрий Дырин. - Я видел очень интересный мастер-класс по акриловой живописи. Сам проводить мастер-класс не стал, поскольку моя техника достаточно сложная, ведь, для того чтобы высох один акриловый слой, надо ждать сутки и лишь потом наносить следующий.