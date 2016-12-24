Саранск ждет «Декабрьские дивертисменты»

В декабре в Саранске в Музыкальном театре имени И.М. Яушева традиционно проходит фестиваль классической музыки. В последние годы организатором этого фестиваля кроме Министерства культуры Мордовии и музыкального театра стала и Саранская епархия, объединив культурную программу Международных Рождественских образовательных чтений с «Декабрьскими дивертисментами». В этом году программа фестиваля включает в себя шесть вечеров классической музыки, которые состоятся с 4 по 17 декабря.

4 декабря в рамках фестиваля на сцене РДК состоится концерт заслуженной артистки РМ Елены Алышевой «Твой голос - небо надо мной».

8 декабря в музыкальном театре зрители «Декабрьских дивертисментов» увидят концерт ведущего тенора Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Николая Ерохина. За фортепьяно - лауреат международных конкурсов, пианист Айк Григорян, радующий своим искусством саранских любителей классики не первый год. В программе концерта арии из опер, произведения Пуччини, Бизе, Джордано, Римского-Корсакова, Чайковского, Глинки и Свиридова.

9 декабря в яушевском театре прозвучит «Музыка, исцеляющая душу». Праздничный хор Данилова монастыря - один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку, тоже хорошо знаком саранскому слушателю. Коллектив активно гастролирует по городам России, и наш город уже слышал и полюбил его уникальный репертуар.

10 декабря симфонический оркестр Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева дает концерт в двух отделениях «Музыка и мысли». Дирижер-постановщик - Данила Серганин, режиссер-постановщик - заслуженный работник культуры РМ Эдуард Храмов, художник-постановщик - заслуженный деятель искусств РМ Владимир Фурсов. В концерте прозвучит музыка Дворжака, Бородина и Перголези.

16 декабря в рамках фестиваля состоится гала-концерт фонда «Таланты мира» - «Парад лучших баритонов России», посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева. Участники концерта - солисты Большого театра России - Отар Кунчулиа, Андрей Бреус и Александр Краснов, а также заслуженный артист России и народный артист Мордовии Сергей Эскин и симфонический оркестр театра им. И.М. Яушева. Дирижёр - Данила Серганин. Баритоны исполнят песни и арии из репертуара Муслима Магомаева.

17 декабря «Декабрьские дивертисменты» закроются концертом российско-итальянского скрипача и дирижёра Сергея Крылова и камерного ансамбля струнных инструментов «Rusquartet». Музыканты исполнят произведения Крейслера и Шоссона.