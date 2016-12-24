МХАТик выиграл президентский грант в 500 тысяч рублей

Хорошие новости пришли из Москвы: МХАТик - саранский театр-студия «Маленький Художественный Альтернативный Театрик» - стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента России. Координационный комитет Фонда президентских грантов на днях подвел итоги второй конкурсной кампании 2017 года. Первый независимый театральный коллектив Саранска получит 499 тысяч 886 рублей на реализацию своего проекта «Театр в музее». В основу культурно-просветительского театрального проекта - спектакля-экскурсии - легла пьеса художественного руководителя и режиссера МХАТика Сергея Сеничева о жизни и творчестве скульптора Степана Эрьзи.

Проект свеж и во многом экспериментален. Он возрождает добрую традицию театральных показов в выставочных залах Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, где декорациями и особым обрамлением представления становятся скульптуры великого мастера. Идея спектакля в музее возникла четыре года назад, когда МХАТик только готовился к премьере биографической постановки о великом земляке под названием «Танго с биографией». Но только в этом году, став самостоятельным театром, «мхатики» решились на ее осуществление: в начале ноября, во время всероссийской акции «Ночь искусств», актеры МХАТика сыграли отрывки «Танго» среди уникальных скульптур «русского Родена». Нетривиальная подача, яркая и талантливая игра исполнителей нашли живой отклик у участников «Ночи искусств» и зрителей.

В целом проект МХАТика «Театр в музее» направлен на привлечение общественного внимания к новым театральным формам, развитие интереса к изучению культурного наследия, реализацию творческого потенциала этого нового независимого театрального коллектива республики. Первое мероприятие проекта - «Открытая читка» - запланировано на середину января грядущего 2018 года. Читка пьесы - редкая для публики возможность поэтапно увидеть, как, из чего рождается будущий спектакль.

Затем планируется проведение «Театральных уроков» в школах Мордовии. В мае состоятся премьера и последующие показы спектакля-экскурсии в музее им. С. Эрьзи. Актеры МХАТика готовят благотворительные показы для детских домов и домов престарелых. Запланирован и гастрольный выезд на родину скульптора - в село Баево Ардатовского района.