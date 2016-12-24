Филармония открывает сезон

5 октября на сцене РДК состоится открытие 74-го концертного сезона Мордовской государственной филармонии. Программа, которую приготовили артисты, называется «Чувства». Зрителям представят разнообразную палитру чувств: патриотизм, любовь к детям, родителям, все оттенки романтических чувств, не оставят без внимания и тему любви к футболу. Филармония обещает порадовать зрителей яркой программой и новыми номерами.

В концерте примут участие театр танца «Art-Vision», их танец «Чувства» в постановке Натальи Атитановой и дал название всей программе. Самыми разнообразными хореографическими композициями зрителей удивят и другие танцевальные коллективы филармонии: детский образцовый хореографический коллектив «Юность», ансамбль народного танца «Лейне», танцевальная группа «Арсема». Порадует новыми номерами образцовая детская вокальная студия «Карусельки».

Новую порцию зрительских симпатий наверняка завоюют выступления фольклорного ансамбля «Келу» им. Г.И. Сураева-Королёва, ансамбля казачьей песни и пляски «Разгуляй», Государственного камерного оркестра РМ, ансамбля «Девчата» и группы «Zемляки». Мы услышим новые песни в исполнении солистов филармонии Оксаны Глебовой, Вячеслава Зобкова, Андрея Бочканова, Олеси и Владимира Фоминых, Инны Учватовой, Александра Сергеева, Людмилы Круг и Александра Авдонина. В концерте примут участие народные артистки Мордовии Людмила Кузнецова, Нина Маркова, Нина Спиркина и народная артистка России Александра Куликова.

В программе концерта «Рондо» Мендельсона, ария Шамаханской царицы из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок», музыка из фильма «Пираты Карибского моря», песня болельщиков, русские и мордовские народные песни.

В октябре также стартуют три абонемента Мордовской государственной филармонии. 15 октября артисты Самарской филармонии покажут ребятам музыкальную сказку «Сказочное происшествие» (абонемент «Музыкальные воскресенья»). 18 октября при поддержке Министерства культуры РФ в рамках Всероссийских филармонических сезонов состоится первый концерт абонемента «Звезды XXI века». На сцене РДК сыграют лауреаты международных конкурсов виолончелист Александр Рамм и пианистка Анна Одинцова. 30 октября лауреат международного конкурса Марк Дробинский (виолончель, Франция) и Государственный камерный оркестр РМ исполнят «Виолончельные шедевры».

16 октября свою сольную программу представит народная артистка РМ Людмила Кузнецова. На «Вечере старинного романса» компанию певице составят Квартет гитаристов «Золотые струны», заслуженная артистка РМ, пианистка Лариса Кильдюшова, солистка МГФ Людмила Круг (скрипка), виолончелист Андрей Жирнов.