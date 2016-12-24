Кино+Театр. В октябре «Театральная Россия» покажет 10 спектаклей

В прошлом году Саранск присоединился к масштабному культурному проекту «Театральная Россия». Произошло это благодаря кинотеатру «Мадагаскар», который в своих залах в режиме онлайн транслировал спектакли из лучших театров страны. Новые технологии позволили стать зрителями столичных театров жителям разных регионов страны. И для этого не надо было уезжать из родного города, покупать весьма недешевые билеты. Режиссеры ведущих российских театров отдали свои лучшие постановки для показа широкой публике. Лица актеров, играющих на сцене театра Вахтангова, Ленкома или Маяковки, саранские зрители видели крупным планом на экране, аплодировали, совершенно забывая, что любимые артисты их не слышат. Такова сила живого театрального искусства!

Саранские зрители смогли по достоинству оценить новую услугу кинотеатра - за прошлый сезон у «Мадагаскара» собралась своя театральная аудитория, которая с нетерпением ждала каждой трансляции. Зал на 132 места прилично заполнялся, а работники кинотеатра признавались, что сами с удовольствием смотрели все спектакли. Сейчас саранские театралы ожидают начала нового сезона. Для тех, кто уже стал удаленным зрителем столичных театров, и тех, кто только собирается присоединиться к числу онлайн-театралов, «ВС» рассказывает программу «Театральной России 2017».

Откроется новый сезон театральных показов 12 октября. Первыми играть для зрителей всей театральной России будут актеры московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Они покажут карнавальную мениппею по произведениям Николая Васильевича Гоголя «…Души», премьера которой состоялась 5 июня 2017 года. Карнавальная мениппея - жанр, вбирающий в себя высокое и низкое. И в этом спектакле есть и балаган, и поиск истины, эксцентрика, сатира. Режиссер-постановщик спектакля - Федор Малышев, в ролях - Дмитрий Захаров (Чичиков), Федор Малышев (Селифан), Евгений Цыганов (Собакевич), Полина Агуреева (Коробочка) и другие актеры Мастерской. В «…Душах» звучит музыка собственного сочинения, а также фантазии на темы Шнитке, Вагнера, Шостаковича, Леонида Федорова и группы «АукцЫон».

18 октября Драматический театр на Васильевском (г. Санкт-Петербург) показывает драму «Камень». Автор произведения - Мариус фон Майенбург. Режиссер-постановщик спектакля - Денис Хуснияров, художник-постановщик - Елена Дмитракова. «Камень» - номинант премий «Золотая маска» и «Золотой софит». Сцены спектакля смонтированы между собой таким образом, что каждая последняя фраза предыдущей связана с первыми фразами последующей сцены, действие которой разворачивается в другом году. Пространственная ситуация остается неизменной: за тем же столом в той же комнате и в том же доме.

19 октября Московский академический театр имени Владимира Маяковского показывает истории из врачебной практики «Человек, который принял свою жену за шляпу». Автор произведения - Оливер Сакс, режиссер - Никита Кобелев. Произведение всемирно известного американского нейропсихолога и писателя Оливера Сакса, основанное на историях его пациентов, давно стало мировым бестселлером и имеет интересную сценическую судьбу. Майкл Найман написал оперу, первую драматическую постановку осуществил Питер Брук. Театр Маяковского первым инсценирует книгу Оливера Сакса в России. Среди героев этих историй мужчина, который различает других исключительно по запаху, парень с синдромом Туретта, старушка, в чьей голове ни на секунду не затихает музыка. Создатели спектакля с помощью медиатехнологий, экзотических музыкальных инструментов и деликатного юмора исследуют отклонение как откровение. Премьера спектакля состоялась в ноябре 2016-го, занято в нем молодое поколение актеров Маяковки.

21 октября Российский Академический молодёжный театр приглашает на комедию Александра Николаевича Островского «Cвои люди - сочтемся». Историю мнимого банкротства поставил режиссер Егор Равинский. Премьера спектакля состоялась в декабре 2016 года.

Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская Григория Козлова» 22 октября предложит вниманию зрителей драму «Письмовник». Произведение знаменитого российского писателя Михаила Шишкина инсценировала Наталия Лапина. Простая, старая как мир история - он и она любят друг друга, но разлучены судьбой. Они пишут друг другу письма, передавая свою любовь через пространство и время.

23 октября на основной сцене Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова драму «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева покажет Свердловский государственный академический театр драмы из Екатеринбурга. Автор инсценировки - Адольф Шапиро, постановщик - молодой режиссер Дмитрий Зимин, которого уже называют главной театральной надеждой Урала. Авторы уральского спектакля в хрестоматийной истории Евгения Базарова ищут свои сокровенные смыслы, сохраняя за каждым зрителем право принять их или отвергнуть…

Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова 27 октября приглашает на комедию Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Режиссер-постановщик - Илья Славутский, художник-постановщик - Игорь Четвертков. Один из старейших русских театров страны представит «совершенно невероятное событие». В камерном пространстве Малой сцены эта бесконечно смешная и бесконечно грустная история об отчаянной попытке обрести счастье становится горьким рассказом о фатальном одиночестве человека в большом городе.

28 октября «Такой театр» Санкт-Петербурга покажет трагикомедию «Билли Миллиган» режиссеров Игоря Сергеева и Вари Светловой. Спектакль поставлен на основе реальных событий из жизни Уильяма Стенли Миллигана - одного из самых известных людей в истории психиатрии с диагнозом «расстройство множественной личности». Билли Миллигану были предъявлены обвинения в совершении серии тяжких преступлений, после чего он был помещен в психиатрическую клинику для проведения медицинских экспертиз и ожидания судебного приговора. Актер или сумасшедший? Может ли внутри одного человека уживаться одновременно 24 личности?

Александринский театр Санкт-Петербурга 29 октября приглашает на триллер «Чук и Гек». И пусть зрителей не вводит в заблуждение название спектакля, его возрастной ценз 18+. Повесть Аркадия Гайдара поставил режиссер Михаил Патласов. В основе драматургии новой работы Патласова - рассказ «Чук и Гек», дневники писателя и документальные свидетельства тех, кто был репрессирован и прошел через сталинские лагеря.

Московский театр имени Владимира Маяковского на своей основной сцене 31 октября покажет «Бешеные деньги» Островского. Постановщики спектакля: режиссер - Анатолий Шульев, художник - Мариус Яцовскис, композитор - Полина Шульева. Премьера комедии в прошлом апреле была приурочена к юбилею народной артистки России Светланы Немоляевой. В спектакле Театра Маяковского нет каких бы то ни было нравоучений - здесь пытаются показать на сцене живых людей и пробуют разобраться в их человеческой сущности. В комедии играют Светлана Немоляева, Полина Лазарева, Алексей Дякин, Виталий Ленский и Юрий Никулин.

Цены на билеты в онлайн-театр по-прежнему вполне демократичные. Следите за афишей «ВС».

Галина БАЛАШОВА



