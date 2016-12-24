Открывается новый театральный сезон

Театральный сезон в этом году открывается раньше обычного. Уже в эту субботу 9 сентября в Музыкальном театре имени И.М. Яушева зрителей ждет премьера балета-фантазии «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина (хореография и либретто Надежды Калининой, сценография и костюмы Сергея Новикова). Питерский тандем авторов осуществил постановку на сцене мордовского театра в конце прошлого сезона, однако премьера его состоится только теперь. Всем известную сказочную историю Петра Ершова зрителям перескажут посредством танца. Оригинальная хореография, яркие костюмы и декорации делают спектакль интересным для зрителей всех возрастов.

Следующий спектакль музыкального театра состоится 17 сентября, это будет опера Жоржа Бизе «Кармен» - история любви и гибели свободолюбивой цыганки Кармен. В главных партиях: Кармен - заслуженная артистка РМ Екатерина Ланцева, Хозе - народный артист РМ Сергей Семёнов, Эскамильо - заслуженный артист РФ, народный артист РМ Сергей Эскин.

Чтобы сельский зритель не остался в стороне, музыкальный театр начал подготовку новой концертной программы «О любви немало песен сложено». Режиссёр-постановщик и автор композиции, заслуженный артист РМ Александр Челышев готовит её специально для показа в сельских домах культуры. Саранские артисты повезут в народ замечательную программу, составленную из любимых зрителями мелодий. Это песни из кинофильмов и советских и современных композиторов. В концерте примут участие все ведущие солисты театра. Премьера состоится уже в сентябре.

15 сентября 85-й театральный сезон открывает Государственный русский драматический театр РМ. И тоже новым спектаклем. Премьера комедии «Доходное место» Александра Островского в постановке Андрея Ермолина состоялась 16 июня этого года. Те, кто еще не видел новой работы нынешнего руководителя театра, смогут посмотреть ее 15, 16 и 17 сентября. В ролях: Сергей Адушкин, Александр Борзов, Владимир Буралкин, Софья Вельмакина, Игорь Дьячков, Наталья Дьячкова, Юлия Егоркина, Каролина Качмазова, Денис Кручинкин, Елизавета Ломайкина, Сергей Лопатников, Сергей Самарин, Оксана Сизова, Алексей Тимин, Олег Третьяк и другие актеры театра.

20 сентября драматический приглашает на Вечер памяти народного артиста Мордовии Вячеслава Акашкина, который состоится на Малой сцене театра. Также в сентябрьской афише Русской драмы «Ревизор», «Забыть Герострата», «Мертвые души» и «Ночь ошибок».

Национальный театр откроет двери для своих зрителей позже. 12 октября сезон откроют «Страсти по Каштанке» режиссера Лилии Шаховой. А 13 и 14 октября в театре состоится премьера спектакля по пьесе Карло Гольдони «Лгун». Питерский режиссер Олег Куртанидзе, работавший с труппой национального в мае - июне этого года, поставил больше 40 спектаклей в Санкт-Петербурге, Северодвинске, Мичуринске, Тольятти и других городах. В комедии, выбранной для мордовского театра, итальянский драматург XVIII века высмеивает все, чем грешит и современное общество. Режиссер уверяет, зрители увидят в «Лжеце» себя, устыдятся своих пороков и посмеются над ними. На сцене появятся интерьеры Венеции, однако зрителя ожидает не костюмированный бал-маскарад, создатели приблизили комедию к нашему времени.

Премьера ожидает и юных зрителей национального. 15 октября они увидят Андерсен-фантазию «Огниво» в постановке Лилии Шаховой.

В конце октября на сцене национального театра состоятся гастроли Русского драматического театра Чувашии. Чебоксарцы привезут в Саранск три спектакля, среди которых комедия Карло Гольдони «Венецианские близнецы» в постановке художественного руководителя театра Владимира Красотина. Таким образом, у саранских зрителей этой осенью появится возможность увидеть две комедии итальянского классика.

Галина БАЛАШОВА