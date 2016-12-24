Фестиваль национальной культуры «Кургоня-2017» ждет гостей

19 августа в Приреченском сельском поселении, что на въезде в п. Левженский Рузаевского района, пройдет III межрегиональный фестиваль национальной культуры «Кургоня-2017».

Праздник «Кургоня» включен в федеральный национальный календарь событий и входит в топ-10 самых популярных гастрономических фестивалей России. Он знакомит участников с культурой, бытом, традициями и кухней русского, мордовского и татарского народов. Фестиваль будет проходить сразу на нескольких площадках - полянах, каждая из них имеет свое предназначение. Например, «Национальная поляна» представит Русское, Мордовское, Татарское подворья. Все присутствующие смогут получить уникальную возможность в одном месте познакомиться с бытом, традициями и кухней этих народов. На «Поляне здоровья» можно бесплатно обследоваться и получить консультацию врачей, а также поучаствовать в спортивных состязаниях и играх. На «Ярмарке трёх спасов» вы сможете приобрести дары лесов, садов и огородов по доступным ценам. «Игровая поляна» наверняка придется по вкусу самым маленьким гостям праздника, специально для них - аттракционы, батуты, игры с картофелем и другие развлечения. А еще вы сможете покататься на велосипедах или лошадях, приобрести сувенирную продукцию от мастеров декоративно-прикладного творчества, сфотографироваться с животными, получить консультацию ветеринара…

Кстати, в этом году впервые на фестивале будет представлена валюта праздника - курбоны (от слов «кургоня» и «боны» - денежные знаки Рузаевской республики в 1905 г.). Курбоны можно будет потратить на порцию полутораметровой традиционной ватрушки «Кургоня».

Начало работы полян и ярмарок - в 11.00, в 11.30 начнется многонациональный хоровод, в 12.00 - торжественное открытие фестиваля и праздничный концерт. Этнодискотека стартует в 18.00. Закроет фестиваль «Кургоня-2017» файер-шоу в 21.45.

Добраться до места проведения фестиваля очень просто: из Саранска можно доехать на маршрутном автобусе № 150, а из Рузаевки будет организован трансфер до места проведения.