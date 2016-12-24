Фестиваль национальной культуры «Кургоня-2017» ждет гостей

Арест стрелка Калашникова
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
На минувшей неделе суд арестовал 42-летнего директора охотничьего магазина «Охот-Актив» Павла Калашникова, расстрелявшего свадьбу в селе...
Саранского адвоката лишили статуса за появление в зале суда в шортах и шарфе
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Ветеран мордовского бокса - о допинге, воспитании молодого поколения и профессиональном спорте
«Практически все объекты мундиаля мы должны сдать в эксплуатацию уже в текущем году, - сказал по результатам субботней инспекции ряда...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Житель Чамзинского районаобвиняется в надругательстве над 12-летней школьницей
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?