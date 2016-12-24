В республике прошли торжества в честь святого Феодора Ушакова

Культура

 

Более 5 тысяч человек приняли участие в прошедших торжествах, посвященных годовщине канонизации и приуроченных к 200-летию со дня кончины русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова.
Начались они с всенощного бдения в Санаксарском Рождество-Богородичном мужском монастыре в Темниковском районе республики. Поклониться святым мощам адмирала приехали представители Черноморского, Балтийского и Северного флотов, адмиралы и командиры боевых кораблей. Возглавил богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии Варсонофий. 
После службы ковчег с мощами прославленного флотоводца был перевезен в Свято-Феодоровский кафедральный собор Саранска, который и стал центром торжеств. Божественная литургия здесь началась еще ранним утром. Причем для удобства верующих рядом с храмом был установлен монитор, на который транслировалось изображение. Владыка Варсонофий провел божественную литургию в сослужении с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием, архипастырями Русской Православной Церкви и духовенством.
Далее под колокольный перезвон духовенство и прихожане крестным ходом проследовали к памятнику Ушакову. В живом коридоре стояли кадеты, казаки, активисты молодежных движений и организаций. А у самого памятника выстроился почетный караул 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. На почетных местах находились высшие руководители региона, военно-морских сил страны и флотов, сотрудники военных институтов, историки и ветераны ВМФ.
По окончании службы к памятнику были возложены цветы от врио Главы РМ, Государственного Собрания и Правительства республики, Министерства обороны России и членов Совета Федерации, аппарата полпреда Президента в ПФО, Администрации городского округа Саранск.
В завершение торжеств с крыльца главного храма Мордовии к собравшимся обратился руководитель республики Владимир Волков. «Феодор Ушаков является символом мужества и стойкости русских моряков, непобедимости российского флота, образцом праведности, - отметил он. - Вся его жизнь учит нас хранить верность Родине и присяге, даже когда невыносимо тяжело, а главное - оставаться людьми. Для нас, жителей Мордовии, Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. Мы по праву и с гордостью называем легендарного адмирала Российского флота своим земляком». 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами Московской Патриархии Варсонофий в свою очередь передал собравшимся поздравления от Патриарха Кирилла и выразил надежду, что подобные мероприятия станут традиционными.
Ранее в ходе состоявшейся беседы с врио Главы РМ митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что впечатлен происходящими в республике преобразованиями. (Стоит напомнить, что ранее архиерей на протяжении двух десятков лет возглавлял Саранскую и Мордовскую епархию, внес огромный вклад в ее строительство и формирование.) Он подчеркнул, что всегда помнит о Мордовии, продолжает интересоваться ее жизнью и неустанно возносит молитвы за благополучие территории и ее жителей, прося молитвенного заступничества праведного воина Феодора Ушакова. Пользуясь случаем, священнослужитель тепло поздравил Владимира Волкова с прошедшим днем ангела, пожелав ему здоровья и божьей помощи в служении на благо народа.
Накануне торжеств, 3 августа, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, а также Председатель Правительства РМ Владимир Сушков побывали на строящемся стадионе «Мордовия-Арена». Духовные лица были впечатлены грандиозной стройкой, где в круглосуточном режиме работают около 1,5 тысячи человек. 
Владыка Варсонофий рассказал, что поражен размахом ведущейся в Мордовии подготовки к чемпионату мира по футболу: «В Саранск приедут многие тысячи болельщиков, и важно показать Россию и Мордовию с самой лучшей стороны. Необходимо показать наше гостеприимство и продемонстрировать всем, что мордовский народ открыт для всего мира. Думаю, что республика с этой непростой задачей справится. А мы будем молиться о вас».
Журналисты поинтересовались у владыки Варсонофия тем, как он сам относится к футболу. Оказалось, что он является увлечённым болельщиком и следит, если есть время, за игрой трёх клубов - «Мордовии», «Спартака» и «Зенита». 
«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге, - рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. - Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается - они уходят. А время-то идет. В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили».
Владыка Варсонофий отметил, что, даже находясь далеко за пределами региона, он продолжает интересоваться Мордовией. «Республика успешно развивается и экономически, и духовно. Много лет здесь работало духовное училище, а в скором времени оно трансформируется в семинарию. Есть регионы, которые задержались в прошлом, но к Мордовии это не относится. Власти заботятся о будущем своей малой Родины, а это значит, что у региона есть будущее», - добавил он.

 

 

                       

 

 

 

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