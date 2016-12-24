Музыкальный театр будет давать уроки

На минувшей неделе на пресс-конференции в Музыкальном театре имени И.М. Яушева новый директор театра Владимир Шарапов рассказал журналистам о планах возглавляемого им коллектива на 82-й театральный сезон. Откроется он 9 сентября, но уже сейчас труппа приступила к работе над новыми проектами.

Открываются яушевцы премьерой балета Родиона Щедрина «Конек-Горбунок», работа над которым завершилась в самом конце прошлого сезона. Хореограф-постановщик балета - питерский балетмейстер Надежда Калинина. Это ее вторая работа с труппой мордовского театра. Первая - балет «Кармен» - идет на сцене музыкального театра уже три сезона. Владимир Шарапов подчеркнул, что новый балет - спектакль для семейного просмотра, а потому театр ждет на премьеру и детей, и взрослых.

Вообще у администрации театра большие планы на зрительскую аудиторию всех возрастов. В октябре начинает работать проект «Театральные уроки», рассчитанный на школьников республики. Владимир Шарапов рассказал журналистам, что программа занятий будет включать в себя экскурсии по закулисью театра и 45-минутные уроки, вести которые будут учителя музыки и литературы. С января следующего года планируется открытие театральной школы для зрителей всех возрастов. Также в планах театра на новый сезон создание попечительского совета. Ведутся переговоры с меценатами, правда, пока, признается директор театра, только с иногородними. Создается клуб друзей театра, волонтерская служба, призванная помочь на крупных мероприятиях.

Творческая часть коллектива в настоящее время работает над новым спектаклем - музыкальной комедией А. Колкера «Труффальдино из Бергамо». Режиссер-постановщик спектакля - Эдуард Храмов. Премьера комедии состоится в конце ноября.

До 1 октября будут рассмотрены заявки саранских театров на гранты Главы РМ. Музыкальный театр рассчитывает на получение двух - гастрольного и постановочного. Гастроли театр планирует по Республике Марий Эл, а постановочный грант пойдет на создание нового оперного спектакля к 2018 году. «Царскую невесту» Римского-Корсакова будет ставить приглашенный режиссер. Театр также подает заявку на грант Министерства культуры России для постановки еще одной русской оперы - «Князь Игорь» А. Бородина. В случае поддержки Минкультом проекта нашего театра работа над полномасштабной постановкой оперы предстоит большая, и к ней будут привлечены музыканты и солисты из других театров Приволжского округа.

В новом сезоне в репертуар театра вернутся постановки прошлых лет. Так, зрители снова смогут посмотреть оперу Чайковского «Пиковая дама», оперетту Легара «Голубая мазурка» и музыкальную комедию Семенова «Старинные амуры». Также в планах театра создание новых концертных программ для гастролей по республике. Очень сложно и дорого вывезти в районы оперный или балетный спектакль полностью, а концерт, состоящий из вокальных и балетных номеров, можно показать на самых разных площадках.

Музыкальный театр имени И.М. Яушева в наступающем сезоне продолжит сотрудничество с Мордовской епархией. Их совместный проект - фестиваль «Декабрьские дивертисменты» - продолжится и этой зимой. Также театр готовит новую программу с фондом «Таланты мира».

И главная новость для поклонников музыкального театра - теперь спектакли будут проходить каждые субботу и воскресенье, в том числе и детские.

За летние месяцы труппа театра пополнилась новыми солистами и музыкантами. В Саранск приезжают баритон из Омска, меццо-сопрано из Владивостока, трубач из Севастополя и тенор из Монголии. Вот такая география у современного провинциального театра… Выпускников мордовского университета среди «новеньких» нет.

Сейчас театр, кроме работы над премьерными спектаклями, занят гастрольной деятельностью. Однодневные гастроли в Пензу, по признанию руководителя театра, требуют небольших затрат и приносят хороший доход. А потому театральный сезон для пензенцев наши артисты открыли даже раньше, чем в Саранске.