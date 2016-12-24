В Мордовии обезврежена преступная группа, занимавшаяся хищениями оборонной продукции

Тухлая бригада
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Следственное управление при МВД по РМ расследует уголовное дело в отношении девяти жителей Мордовии. Их подозревают в хищении светотехнической продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Как было установлено в ходе предварительного следствия, один из подозреваемых в ноябре 2016 года договорился с рабочими светотехнической организации о хищении электроламповой продукции и комплектующих деталей с предприятия, на котором работал. В состав организованной группы он также вовлек своих родных и близких знакомых. Всем участникам он распределил роли, в соответствии с которыми они осуществляли преступную деятельность.
К примеру, сотрудники службы охраны систематически в любое время суток организовывали проход на территорию предприятия другим участникам группы, а затем содействовали беспрепятственному выходу с похищенным имуществом за ее пределы. После этого электроламповая продукция и комплектующие детали реализовывались, как на территории Мордовии, так и в соседних регионах. Доход от преступной деятельности между участниками группы организатор распределял по своему усмотрению.
В апреле 2017 года сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по го Саранск совместно с УФСБ РФ по РМ и службой безопасности предприятия в ходе проведения оперативных мероприятий двое подозреваемых, в том числе организатор группы, были задержаны с поличным при вывозе с территории предприятия прожекторных ламп. Обоих поместили под домашний арест.
В результате проведенных обысков по месту проживания задержанных, а также в подсобных помещениях и гаражах, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 350 коробов с железнодорожными, прожекторными и авиационными лампами, комплектующие к ним, а также тугоплавкие металлы, используемые для производства электроламповой продукции.
Уже установлен факт хищения подозреваемыми ламп, применяемых в оборонной отрасли.
Работники утилизационного завода продавали жителям Мордовии трупное мясо животных под видом фермерского
Петр Тултаев проинспектировал городские зоны отдыха
В понедельник 29 мая на Мордовию обрушился настоящий ураган с ливнем и шквалистым ветром. Под напором стихии не только падали деревья, светофоры...
Правоохранительные органы Мордовии до сих пор не раскрывают карты по делу руководителя Управления федерального казначейства по...
Жительницу Саранска будут судить за беспричинную «ножевую атаку» на 4-летнюю внучку
Зачем в саранской школе ввели рекомендованный цвет одежды для учителей?
В минувшую пятницу, 19 мая, в Администрации городского округа Саранск состоялось чествование победителей конкурса «Лучший предприниматель...
До чемпионата мира по футболу остался год. Много это или мало?.. Возможно, для болельщиков дни в ожидании грандиозного спор-тивного события...
Для саранских школьников завершился очередной учебный год. Теперь для кого-то из них начинается ответственный период сдачи экзаменов, а для...
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...