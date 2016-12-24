В Мордовии обезврежена преступная группа, занимавшаяся хищениями оборонной продукции

Следственное управление при МВД по РМ расследует уголовное дело в отношении девяти жителей Мордовии. Их подозревают в хищении светотехнической продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, один из подозреваемых в ноябре 2016 года договорился с рабочими светотехнической организации о хищении электроламповой продукции и комплектующих деталей с предприятия, на котором работал. В состав организованной группы он также вовлек своих родных и близких знакомых. Всем участникам он распределил роли, в соответствии с которыми они осуществляли преступную деятельность.

К примеру, сотрудники службы охраны систематически в любое время суток организовывали проход на территорию предприятия другим участникам группы, а затем содействовали беспрепятственному выходу с похищенным имуществом за ее пределы. После этого электроламповая продукция и комплектующие детали реализовывались, как на территории Мордовии, так и в соседних регионах. Доход от преступной деятельности между участниками группы организатор распределял по своему усмотрению.

В апреле 2017 года сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по го Саранск совместно с УФСБ РФ по РМ и службой безопасности предприятия в ходе проведения оперативных мероприятий двое подозреваемых, в том числе организатор группы, были задержаны с поличным при вывозе с территории предприятия прожекторных ламп. Обоих поместили под домашний арест.

В результате проведенных обысков по месту проживания задержанных, а также в подсобных помещениях и гаражах, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 350 коробов с железнодорожными, прожекторными и авиационными лампами, комплектующие к ним, а также тугоплавкие металлы, используемые для производства электроламповой продукции.

Уже установлен факт хищения подозреваемыми ламп, применяемых в оборонной отрасли.