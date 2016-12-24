«Большие гастроли» прошли в Саранске тихо

В последние годы Саранск все чаще стал появляться на карте масштабных культурных проектов страны. К нам приезжают «Пасхальный фестиваль» и спектакли «Золотой маски», интересные театральные коллективы показывают свои работы на фестивале «Соотечественники», а в эти праздничные выходные Саранск впервые принимал первый русский профессиональный театр. Гастроли Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова из Ярославля состоялись в рамках программы «Большие гастроли 2017» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.

Волковский театр - единственный театр в России, имеющий федеральное подчинение. Он единственный «провинциальный» участник «Больших гастролей», в которых задействовано 30 лучших отечественных драматических, музыкальных и кукольных коллективов страны. Ярославцам по воле жребия выпало знакомиться со зрителями Пензы, Саранска и… Сахалина, куда актерам предстоит лететь в конце лета.

Взрослому зрителю Саранска первый русский театр показал три спектакля из своего репертуара - «Зеленая зона» (режиссер - художественный руководитель театра Евгений Марчелли), «Москва - Петушки» (режиссер - Денис Азаров), «Две смешные истории о любви» (режиссер - народный артист России, ведущий актер театра Валерий Кириллов).

«Большие гастроли» прошли в нашем городе очень скромно. Музыкальный театр имени Яушева, принимавший их, встречал немногочисленных зрителей афишей антрепризного столичного спектакля, который состоится… в октябре.

О больших гастролях упоминали местные СМИ и сайт Яушевского театра. Саранские театралы, принявшие окончание сезона как данность, не спешили в эти дни в театр. А те, кто пришел и увидел, с удивлением обнаружили, что не каждый обласканный «Золотой маской» режиссер ему по душе. «Зеленая зона», поставленная Евгением Марчелли по пьесе Михаила Зуева и очень реалистично рассказанная актерами Волковского театра, смогла удержать зрителя ровно до антракта. Историю из недавнего советского прошлого многие досматривать не захотели. Актерскому ансамблю респект, но выбор спектакля оказался не в пользу зрителя. Вообще с творчеством Евгения Марчелли такое случается: им или восхищаются, или не принимают. И тут саранский зритель разделился.

Истинные ценители театра, живого и разного, пришли и на «Москва - Петушки» и аплодировали по саранской традиции стоя. Завершающий гастроли спектакль - «Две смешные истории о любви» в постановке народного артиста России Валерия Кириллова - недавно отметил свое 14-летие. Поставлен он был для чеховского фестиваля в Бразилии... Режиссер рассказал саранским журналистам об успехе тех бразильских гастролей, несмотря на то что роли доучивались уже в самолете. Совершенно обратная реакция наблюдалась у японцев, тронутых проблемой поздних браков. Многие в зале плакали. Саранские зрители оказались по темпераменту ближе к бразильцам, смеялись много. А знатоки Чехова обиделись за классика, за о-очень вольное обращение с авторским текстом.

Напомним, что Волковский театр - обладатель четырех премий «Золотая маска» и Премии Станиславского за развитие театрального дела в России. Его директор Юрий Итин на момент гастролей находился под домашним арестом как фигурант дела о Гоголь-центре, он бывший гендиректор «Седьмой студии».