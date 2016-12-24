Расширить репертуар!

К культуре надо приобщать с детства, учить хорошему, доброму, вечному. Раньше, когда и телевизоры были не у всех, люди в свободное время читали книги, ходили в кино, театр, посещали выставки. Сейчас по ТВ так много каналов, что только перелистывать их можно полчаса! А если вспомнить про компьютеры и интернет… Здесь уже не до культурных мероприятий! Тем не менее ситуация начала постепенно меняться. Люди готовы стоять часами в очереди, чтобы увидеть картины Серова или Айвазовского, отдавать большие деньги, чтобы побывать на хороших театральных постановках. Но все это пока в Москве. В нашей республике также думают о том, как привлечь людей в культурные учреждения. Эту тему обсудили на расширенном заседании Министерства культуры и национальной политики Мордовии.

Люди стали чаще ходить в театры и музеи

- Любому человеку надо дать шанс участвовать в культурной жизни, ходить в кино и на театральные постановки, посещать выставки и участвовать в художественной самодеятельности, - убежден министр культуры и национальной политики РМ Анатолий Чушкин. - Работники культуры формируют категории добра, счастья, жизненного успеха, совершенства человека. Без культуры невозможно жить в мире, дружбе и согласии. Именно культура обеспечивает преемственную связь между поколениями и народами.

В последние годы жители Мордовии стали чаще ходить в кино, музеи, театры. Особой популярностью у нас пользуются различные фестивали («Соотечественники», «Вейсэ джаз», «Шумбрат, Мордовия!», «ПластилиНовая ворона»), акции («Библионочь», «Ночь музеев»). И это хорошо, ведь чем глубже в нашу жизнь проникают культура и искусство, тем сплоченнее становятся народы нашей страны.

Нельзя забывать о сельских домах культуры. Многие из них сегодня нуждаются в ремонте, а ведь порой ДК - это единственное место для получения дополнительного образования на селе, развития народного творчества. Мы должны сделать так, чтобы дома культуры были доступны абсолютно для всех жителей Мордовии. Как известно, Россия начинается с села.

Репертуар должен меняться!

- Нужны новые подходы и идеи для реализации социально значимых проектов, - говорит Анатолий Чушкин. - Это также позволит привлечь средства в сферу культуры.

Филармонии необходимо расширить репертуар, чтобы повысить конкурентоспособность. В настоящее время главной проблемой в распространении музыкальной продукции является отсутствие системного подхода. Мы до сих пор работаем по старинке, а жизнь идет вперед. Все то, что мы имеем, нужно поднимать на более высокий уровень. Да, старый потенциал хороший, но нужно сделать все возможное, чтобы репертуар менялся. Это привлечет людей в концертные залы.

- Нам необходимо изучить опыт развития ведущих театров России, увеличить количество новых постановок, в том числе адресованных детям и юношеству, - заявил Анатолий Чушкин. - Фестиваль «Соотечественники» - это хорошее мероприятие, но необходимо думать и о гастрольной деятельности своих театров, собственном репертуаре и о том, насколько он интересен современному зрителю. К тому же национальный фактор активно привлекает людей из-за рубежа. Недавно ко мне пришла композитор Нина Кошелева и предложила поставить вторую часть балета «Алена Арзамасская». Ведь «Щелкунчика» можно посмотреть и в Питере, а «Алену Арзамасскую» - только у нас. Появление таких проектов послужит и национальным интересам республики.

Возобновить гастроли в муниципальные районы

- Время диктует нам новые методы работы, - продолжила заседание первый заместитель министра культуры и национальной политики РМ Светлана Баулина. - В наше кризисное время нужно быть смелее, отказываться от неэффективного, надоевшего. Надо по-умному рисковать, а каждый риск - продумывать. Сегодня в культуре нужно поддерживать предпринимательскую активность. Основная задача культуры - чтобы человек оставался человеком. При внедрении любого инновационного подхода очень важно сохранить существующую структуру отрасли. При этом все имеет равное значение - и профессиональное искусство, и художественная самодеятельность, и музеи, и библиотеки, и культура на селе.

Наша задача в ближайшей перспективе - возобновить гастроли в муниципальные районы, ведь каждый человек, независимо от места проживания, имеет право на доступ к культурным благам.

О системе грантов

- В октябре 2017-го согласно указу Главы РМ о поддержке театральных организаций будет осуществлен конкурсный отбор на реализацию проектов в 2018 году по созданию спектаклей и гастрольной деятельности. 5 грантов на сумму 5 миллионов. И к этому надо готовиться уже сейчас! - призывает руководителей учреждений культуры Светлана Баулина.

1 ноября откроется единый интернет-портал с информацией о видах и порядке получения грантов для всех видов культуры и искусства. Необходимо внимательно следить за информацией и вовремя подавать заявки.

Отметим, что на федеральные гранты может претендовать любое учреждение культуры, главное - предоставить такой проект, который вызовет интерес и привлечет зрителей. И не надо бояться участия в грантах, ведь выиграть может коллектив из любого региона!

В Мордовии появится худсовет?

- Под пристальным вниманием находится и деятельность концертных организаций, а особенно создание и прокат концертных программ, - продолжает Светлана Баулина. - Может, есть смысл вернуться к созданию художественного совета Министерства культуры и национальной политики РМ, основной целью которого станет демократическая выработка художественных подходов и рекомендаций с позиций основ государственной культурной политики. В состав совета войдут профессионалы, ведущие деятели культуры и искусства, представители государственной и муниципальной власти, средств массовой информации и общественности.

Распоряжением Правительства РФ одобрены концепция развития концертной деятельности в области академической музыки до 2025 года и план по ее реализации. Наша задача - разработать региональную концепцию концертной деятельности, которая должна стать эффективным инструментом развития всех наших концертных коллективов. Более того, такая концепция должна быть у каждого творческого коллектива!

«Местный Дом культуры» - для Мордовии

- «Единая Россия» запустила два партийных проекта, один из них - «Местный Дом культуры», - рассказывает первый заместитель министра культуры и национальной политики РМ. - И мы в нем участвуем, 6 наших домов культуры реализуют этот проект. Он подразумевает текущий ремонт сельских учреждений культуры и улучшение материально-технической базы. Второй проект - «Театры малых городов» - нацелен на поддержку театров муниципалитетов, в районных центрах и небольших городах.

Еще один важный момент - начиная с 2018 года начнется обеспечение сельских территорий специализированным транспортом отечественного производства - автоклубами. Они будут использоваться для проведения культурно-массовых мероприятий.

Стандарт для Дома культуры

- Дома культуры должны стать центрами притяжения, - говорит Светлана Баулина. - Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил разработать единый стандарт для Дома культуры. Под одной крышей должно быть собрано все необходимое для развития человека, чтобы каждый смог найти занятие по душе. Здесь должны быть и площадки для творчества, и кинозал, и концертный зал, и комплексная зона активного отдыха, и место для проведения выставок. Обязательно предусмотреть досуговую комнату для детей, библиотеку с читальным залом. Около Дома культуры сделать спортивные площадки, а если позволяет пространство, то открыть и книжные магазины, сувенирные лавки, ФАП. Семья должна прийти в Дом культуры и остаться там практически на целый день, найдя занятие по интересам.

Библиотекам - вторую жизнь

- Место библиотеки в жизни общества меняется, - говорит заместитель министра культуры и национальной политики РМ - начальник отдела библиотечной и музейной работы Вячеслав Цилин. - Снижение интереса к чтению - это мировая тенденция. Наша цель - сохранить то, что есть хорошего в классических библиотеках, и помочь адаптироваться к современной жизни.

Библиотеки должны стать информационными и образовательными центрами. Необходимо сделать их доступными для посещения людьми с ограниченными возможностями, привлекать посетителей. А для этого нужно проводить различные мероприятия, которые заинтересуют молодых людей, будут прививать любовь к чтению и литературе. К тому же поиск необходимой информации в библиотеках должен быть удобным, а информация - доступной, поэтому надо внедрять новые технологии.

Не учите меня жить, лучше помогите материально!

На совещании руководители учреждений культуры должны были рассказать о новых концепциях и проектах. Но, начав говорить о своих коллективах и успехах, они плавно переходили на тему дополнительного финансирования. И призывы участвовать в грантах, придумывать новые проекты и привлекать зрителей как-то остались за кадром. Новые проекты и идеи требуют от людей не только активно работать, но и мыслить иначе. А можно просто попросить. Может, дадут?!

Людмила АНЮТИНА



