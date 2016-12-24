В Саранске состоится выставка французского художника

Праздничная афиша
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1 июня в выставочном зале музея С.Д. Эрьзи открывается выставка французского художника Жана-Луи Бонами «Свет и цвет». Жан-Луи - художник из местечка под названием Сен-Дени-д’Олерон. Выпускник Высшей школы современного искусства в Париже, Бонами пишет картины уже более тридцати лет. Художник пробовал себя в скульптуре, экспериментировал с разными живописными техниками - писал маслом по дереву, по стеклу и даже под стеклом (техника «Эгломизе»), работал с пастелью. В настоящее время вернулся к традиционным холсту и маслу. На его счету многочисленные персональные выставки, участие в художественных салонах, аукционах. Саранская выставка станет для французского художника второй российской, на ней будет представлено около 50 живописных произведений, выполненных за последние 10 лет. Особо отметим, что состоится она благодаря саранским корням его супруги.
В понедельник 12 июня наша страна отмечает один из самых молодых государственных праздников - День России. А жители Саранска в этот день...
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