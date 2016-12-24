Венгерский балет на мордовской сцене

Почти две недели венгерские артисты и хореографы провели в Саранске, готовя совместный балетный проект. Сотрудничество между Музыкальным театром имени И.М. Яушева и театром города Шопрон началось еще в 2015 году. За это время коллективы обменялись мастер-классами хореографов, а на прошлой неделе саранскому зрителю представили совместное детище - вечер одноактных балетов «Венгерская рапсодия».

25, 26 и 27 мая в музыкальном театре смотрели современный балет. В программе: «Венгерская рапсодия» на музыку Ференца Листа - постановка главного балетмейстера нашего театра Алексея Батракова - и отрывки из балета «Пламенное сердце» по рассказу Максима Горького «Старуха Изергиль» на музыку Сергея Рахманинова. Этот балет был поставлен в начале сезона для венгерской труппы, в Саранске отрывки из него исполнили Дмитрий Владимиров, Мария Тимина и Петер Рово.

Венгерскую часть программы составили «Забавная история» по рассказу А.П. Чехова «Смерть чиновника», постановщик Петер Рово, и «Скифские игры» главного балетмейстера театра Шопрон Отто Демчака. В этих постановках заняты артисты двух театров.

Собственно процессу совместного созидания и было посвящено все время, проведенное гостями театра в нашем городе. Работа, работа и еще раз работа - под таким девизом жили венгерские артисты в Саранске. Как признается Алексей Батраков, частенько ребята засыпали во время перерывов прямо в гримерных. А что делать, искусство требует жертв. Одна из саранских балерин, например, на репетиции сломала ногу, теперь в театр ее вносят на руках.

Отто Демчак в разговоре с журналистом «ВС» тоже отметил сжатые сроки, отведенные на постановку, но порадовался результату. «Скифские игры», свидетелями которых стали саранские зрители, в Шопроне не увидят. В них задействовано довольно много танцоров, а постоянную труппу театра составляют всего 8 человек. Причем весь мужской состав мы увидели в Саранске.

Отто - единственный в их компании, многократно бывавший в нашей стране раньше на гастролях. Ему хорошо знакомы Москва и Санкт-Петербург. А его молодые коллеги Россию узнавали по столице Мордовии. Они отметили европейский уют Саранска и доброжелательные лица горожан, а еще схожесть звучания наших языков. Своим совместным творчеством и выступлением перед нашей публикой артисты довольны. В качестве ответного жеста Отто обещал приглашение саранским коллегам в Венгрию на танцевальный фестиваль в следующем году.

Танцующий хореограф Петер Рово показал балетную версию чеховского рассказа «Смерть чиновника» на музыку французского композитора Франсиса Пуленка. Сюжет чеховской истории, рассказанный языком пластики, легко читался зрителями, знакомыми со школьной программой. Петер Рово получил диплом артиста классического балета, но уже 10 лет отдает дань современной хореографии. Куда только не закидывала его за это время балетная судьба - в США, Канаду, Португалию, Чехию. «Сначала получил приглашение в американскую труппу, потом меня пригласили в Канаду, где я работал почти 2 года. Меня замечали, приглашали, сейчас вернулся на родину… и попал в Россию, в Саранск». Иной судьбы для себя Петер не представляет, он родился в танцующей, гастролирующей семье. Бабушка, папа, две старшие сестры и брат тоже танцоры. Так что для Петера вопрос о выборе профессии не стоял. И как бы ни любил он футбол, семейную традицию продолжил, и весьма удачно.

В октябре чеховская история войдет в репертуар шопронского театра, как и «Пламенное сердце» Алексея Батракова. Стоит отметить достойное «обрамление» этих постановок. Несмотря на нехватку времени, художники, осветители, бутафоры яушевского театра успели обшить, обставить, осветить премьеру. И сделали это, как всегда, интересно и оригинально.

Эти вечера современного балета в музыкальном театре стали второй попыткой привлечь публику, предпочитающую новые формы хореографии. Первой попыткой сезона можно считать танцевальное шоу «Территория» Алексея Батракова.