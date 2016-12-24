Вита Чеснова - призер Всероссийской олимпиады по литературе

Виталия Чеснова, ученица саранской гимназии № 20, уже не раз попадала на страницы республиканских газет. В последние несколько лет она становилась призером и победителем заключительных этапов Всероссийских олимпиад. А несколько дней назад школьница вернулась из Ярославля, где проходил финальный этап Всероссийской олимпиады по литературе, и вернулась не с пустыми руками. Вита - обладатель диплома призера олимпиады! А ведь в финале участвуют порядка 250 ребят из разных уголков нашей страны.

- Олимпиада по литературе состояла из трех туров, - рассказывает Вита. - Первый тур - это анализ прозаического или стихотворного текста по выбору участников. Я выбрала для разбора стихотворение Эдуарда Багрицкого «Стихи о соловье и поэте». Второй тур - творческий, он состоял из нескольких заданий. Сначала участникам давался текст о творческом пути современного писателя Михаила Шишкина, нужно было ответить на вопросы по тексту. Следующее задание - написать эссе о своем открытии настоящей литературы. Я, например, писала о творчестве Сергея Есенина. При этом, как и на любом испытании, к эссе были требования по объему. Третий тур - устный, самый короткий по времени, здесь идет непосредственное общение с членами жюри. Хочу отметить, что все задания на олимпиаде были сложными, нетипичными.

Программа олимпиады была довольно насыщенной. Кроме конкурса ребята ходили на лекции, ездили на экскурсии по городу, посетили старейший русский драматический театр России. Был и конкурс чтецов, но он проходил вне олимпиады.

- Можно ли стать призером всероссийской олимпиады, хорошо зная только школьный курс? - интересуется корр. «ВС» у саранской гимназистки.

- Хорошее знание школьной программы по литературе - это только база, - отвечает Виталия. - Для того чтобы участвовать во всероссийской олимпиаде, рамки школьной программы нужно расширять, заниматься с представителями высшей школы, но в первую очередь нужно много заниматься самостоятельно. У человека должен быть широкий читательский кругозор, надо читать литературоведческие, научные работы. Единственный минус школьный программы, на мой взгляд, в том, что она дает не так много сведений о том, как развивается литература сегодня. Школьники в принципе не имеют представления о литературном процессе в наши дни. А это очень важно. Конечно, школьные уроки по литературе в течение многих лет давали необходимые знания. Именно моя учительница - Михеева Людмила Анатольевна - сопровождала меня на олимпиаду. В последний месяц я все же усиленно готовилась, у меня были обобщающие консультации с педагогом из пединститута.

- В данный момент я выбираю между двумя профессиями - журналистом и юристом, - делится планами Вита. - Я бы хотела попробовать свои силы и поступить в столичный вуз, приобщиться к другому уровню образования. Но могу сказать, что разрыва с малой родиной точно не будет.