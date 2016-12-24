«Библионочь» идет в Саранск

В ночь с 22 на 23 апреля в России пройдет акция «Библионочь», официальная тема которой в этом году звучит как «Новое прочтение классики». В рамках акции библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры будут работать в ночное время и представят специальную программу. В этом году Саранск впереди планеты всей, потому что к нам эта ночь придет на целый день раньше - 21 апреля.

Этот ежегодный фестиваль чтения Саранском был подхвачен несколько лет назад. С тех пор библиотеки города и книжный магазин «Читай-город» проводят акции в поддержку чтения.

В Саранске - это самый долгожданный для книголюбов вечер. Магазин «Читай-город», участвующий во всероссийской акции каждый год, в этом году объявил 20-процентную скидку на все книги.

В Мордовской юношеской библиотеке «Библионочь» объявлена 21 апреля с 17.00 до 22.00. Организаторы приглашают всех желающих независимо от возраста и обещают - скучно не будет.

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина в рамках акции приглашает гостей в путешествие-экспедицию «Эковесна в Пушкинке». Они проложили увлекательные маршруты: экоквест, экотропы, заповедные уроки, креатив-классы, интерактивные экозоны, бьюти-территории. И на всём маршруте путешествия - книжные выставки. А еще будут встречи с интересными людьми, музыка и отдельная «детская территория» с демонстрацией мультфильмов, играми и творчеством. Туда можно отправиться всей семьей. Сбор в Пушкинке тоже 21 апреля в 18.00. Вход свободный.

В Мордовской республиканской детской библиотеке мероприятие начнется в 18.00. Маленьких читателей ждут большая развлекательная программа «Земля в детских ладошках» и море впечатлений. Гостей библиотеки ожидают театрализованное представление, конкурсы, игры, различные тайны и сюрпризы.