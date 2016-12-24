«Библионочь» идет в Саранск

«Старикам» тут место!
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...