Марийский балет покажет в Саранске «Ромео и Джульетту»

«Нет недостатка людей с дипломами, есть недостаток людей со знаниями»
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Свежесть пропадает не только у осетрины. Время - штука коварная, оно выметает её из всего: красок, погоды, отношений. А следом уходит и удивление....
Россия увеличивает штатную численность Вооруженных сил и снова обсуждает идею увеличения призывного возраста
За интимную связь со школьницей 35-летний физрук надолго угодил за решетку
В отделе «К» МВД по РМ бьют тревогу: сети мордовских предприятий атакует троянец-вымогатель - это вредоносное программное обеспечение,...
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
В России задумались о «паспортизации» всех социальных сетей