Марийский балет покажет в Саранске «Ромео и Джульетту»

Марийский балет в Мордовии в особых представлениях не нуждается, у нас он частый гость. Ранее марийцы привозили в Саранск балет «Мастер и Маргарита», а до этого были «Спартак - триумф Рима» на музыку А. Хачатуряна и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, показанные еще на старой сцене нашего музыкального театра.

«Ромео и Джульетта» - одно из любимых детищ художественного руководителя марийского театра оперы и балета и хореографа-постановщика балета Константина Иванова. Вместе с художником Борисом Голодницким они представили знакомую историю с новой точки зрения. Веронская трагедия происходит не из поступков, а из нерушимого уклада жизни. Этот спектакль уже объехал полмира, в Саранск он приезжает во второй раз, но танцевать в нем будут уже другие артисты.

Единственный спектакль в нашем городе состоится 21 апреля в 18.30 в Музыкальном театре имени И.М. Яушева. Стоимость билетов от 500 до 900 рублей. Спешите видеть!