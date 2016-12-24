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Марийский балет покажет в Саранске «Ромео и Джульетту»

Культура

 

Марийский балет в Мордовии в особых представлениях не нуждается, у нас он частый гость. Ранее марийцы привозили в Саранск балет «Мастер и Маргарита», а до этого были «Спартак - триумф Рима» на музыку А. Хачатуряна и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, показанные еще на старой сцене нашего музыкального театра.
«Ромео и Джульетта» - одно из любимых детищ художественного руководителя марийского театра оперы и балета и хореографа-постановщика балета Константина Иванова. Вместе с художником Борисом Голодницким они представили знакомую историю с новой точки зрения. Веронская трагедия происходит не из поступков, а из нерушимого уклада жизни. Этот спектакль уже объехал полмира, в Саранск он приезжает во второй раз, но  танцевать в нем будут уже другие артисты.
Единственный спектакль в нашем городе состоится 21 апреля в 18.30 в Музыкальном театре имени И.М. Яушева. Стоимость билетов от 500 до 900 рублей. Спешите видеть!

 

 

                       

 

 

 

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