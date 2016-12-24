Народному художнику Мордовии – 75!

1 апреля народный художник Мордовии Виктор Петряшов отметил 75-летний юбилей. А спустя пять дней, 6 апреля, в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи открылась его персональная выставка.

В экспозицию под названием «Тепло родной земли» входит около 60 произведений живописи. Более 20 работ - из фондов музея Эрьзи, среди них знаменитые картины, участвовавшие во многих крупных художественных выставках, региональных и всероссийских. Треть экспозиции представляют произведения из авторской мастерской и выставляются впервые. Они созданы за последние пять лет и выполнены в традициях русской пленэрной реалистической школы живописи.

Чествовать юбиляра пришли коллеги, официальные лица, администрация детской художественной школы №1, где Виктор Иванович преподавал 49 лет! За полувековую педагогическую деятельность он воспитал не одно поколение любителей живописи и целую плеяду художников.