На «Триумфе джаза» играли саранские музыканты

Международный фестиваль «Триумф джаза», прошедший в Москве и Санкт-Петербурге в конце марта - начале апреля, объединил музыкантов трех стран: России, Южной Кореи и США. Взрослой программе музыкального марафона в этом году дал старт коллектив из Мордовии - «Биг-бэнд «Саранск» под управлением Александра Курина.

Продюсер и арт-директор престижного фестиваля Игорь Бутман на пресс-конференции, посвященной открытию «Триумфа джаза», сказал, что, взяв под опеку джазовый фестиваль в Саранске, был впечатлен уровнем местного оркестра.

Отметим, что саранский биг-бэнд стал единственным региональным коллективом России, получившим приглашение на международный джазовый фестиваль. Выступление мордовских музыкантов состоялось в одном из лучших залов Европы, в Светлановском зале Московского международного дома музыки. В качестве солистов с ними выступили известнейшие американские музыканты Алекс Сипягин (труба) и Ари Хёниг (ударные).

Выступление мордовского коллектива, открывавшее концерт ярчайших джазовых музыкантов, было очень тепло встречено московской публикой. Директор джазового оркестра и бессменный директор фестиваля «Вейсэ Jazz» Валерий Григорьев поделился впечатлениями с журналистом «ВС» и сказал, что было вдвойне приятно выступать перед подготовленным зрителем, ценителями джазовой музыки, принявшими их с первой же композиции «за своих». Знакомя зрителей с саранским коллективом, Игорь Бутман рекомендовал «Биг-бэнд «Саранск» как представителей самой большой финно-угорской республики России, имеющей свой международный джазовый фестиваль.

Валерий Григорьев признается, что воспользовался представившейся возможностью и пригласил на саранский фестиваль известных джазовых музыкантов. На следующий «Вейсэ Jazz» обещали приехать Анатолий Кроу со своим коллективом «Академик-бэнд», трубач Алекс Сипягин и барабанщик Ари Хёниг.