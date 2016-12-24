На «Триумфе джаза» играли саранские музыканты

В Саранске рассмотрены вопросы подготовки к футбольному чемпионату
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление