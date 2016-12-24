Театр «Zеро» снова покорил Саранск

На пятый день фестиваля «Соотечественники» лишний билетик спрашивали еще на подступах к театру. Субботним вечером Саранск театральный ждал встречи со старым знакомым, русским театром из Израиля «Zеро». На нынешний театральный смотр театр привез «Женщину в песках», спектакль, который уже 14 лет играют два актера Олег Родовильский и Марина Белявцева. Олег - постановщик и оформитель спектакля по роману японца Кобо Абэ.

Энтомолог-любитель Ники Дзюмпэй, охотясь за насекомыми в песчаной пустыне, опаздывает на последний автобус, и местные жители приглашают его переночевать в их деревне в доме у молодой женщины. Дом оказывается на самом дне ямы в песке, куда Дзюмпэя спускают по верёвочной лестнице. Хозяйка дома, молодая вдова, занимается тем, что каждый день должна выгребать песок, наносимый песчаными бурями, иначе песок может поглотить её дом и всю деревню. На следующее утро Дзюмпэй обнаруживает, что лестница исчезла, а он оказался пленником в этой яме и теперь должен помогать женщине в её работе. Поначалу он всячески противится этому, пытается сбежать, но после нескольких бесплодных попыток, смиряется с положением.

Все действие спектакля происходит в ограниченном пространстве небольшого круга, в котором два человека проживают целую жизнь. Каждая деталь малочисленного реквизита играет «несколько ролей». Актеры придумали удивительную пластику, язык которой зрители понимают сразу. Очень красивый спектакль. Все в нем выверено: свет, звук, слово.

Саранские зрители были покорены виртуозным актерским тандемом. Зал, замерев, следил за актерами и дружно взрывался аплодисментами .

Олег и Марина признаются, что полюбили саранский фестиваль и нашего чуткого зрителя, и всегда рады приглашению на «Соотечественники», который за 12 лет заработал себе репутацию серьезного театрального форума.