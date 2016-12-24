Театр «Zеро» снова покорил Саранск

«Нет недостатка людей с дипломами, есть недостаток людей со знаниями»
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
На пятый день фестиваля «Соотечественники» лишний билетик спрашивали еще на подступах к театру. Субботним вечером Саранск театральный ждал встречи со старым знакомым, русским театром из Израиля «Zеро». На нынешний театральный смотр театр привез «Женщину в песках», спектакль, который уже 14 лет играют два актера Олег Родовильский и Марина Белявцева. Олег - постановщик и оформитель спектакля по роману японца Кобо Абэ.
Энтомолог-любитель Ники Дзюмпэй, охотясь за насекомыми в песчаной пустыне, опаздывает на последний автобус, и местные жители приглашают его переночевать в их деревне в доме у молодой женщины. Дом оказывается на самом дне ямы в песке, куда Дзюмпэя спускают по верёвочной лестнице. Хозяйка дома, молодая вдова, занимается тем, что каждый день должна выгребать песок, наносимый песчаными бурями, иначе песок может поглотить её дом и всю деревню. На следующее утро Дзюмпэй обнаруживает, что лестница исчезла, а он оказался пленником в этой яме и теперь должен помогать женщине в её работе. Поначалу он всячески противится этому, пытается сбежать, но после нескольких бесплодных попыток, смиряется с положением.
Все действие спектакля происходит в ограниченном пространстве небольшого круга, в котором два человека проживают целую жизнь. Каждая деталь малочисленного реквизита играет «несколько ролей». Актеры придумали удивительную пластику, язык которой зрители понимают сразу. Очень красивый спектакль. Все в нем выверено: свет, звук, слово.
Саранские зрители были покорены виртуозным актерским тандемом. Зал, замерев, следил за актерами и дружно взрывался аплодисментами .
Олег и Марина признаются, что полюбили саранский фестиваль и нашего чуткого зрителя, и всегда рады приглашению на «Соотечественники», который за 12 лет заработал себе репутацию серьезного театрального форума.
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...