Саранский коллектив выступил на фестивале «Триумф джаза»

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С 27 марта по 1 апреля в Москве прошел Международный джазовый фестиваль «Триумф джаза». На 17-м по счету джазовом форуме музыка свободы объединила три страны: Россию, Южную Корею и США. Старт взрослой программе музыкального калейдоскопа дал коллектив из Мордовии – «Биг-бенд «Саранск» под управлением Александра Курина.
На пресс-конференции, посвященной открытию «Триумфа джаза», Игорь Бутман – продюсер и арт-директор фестиваля – рассказал, что взяв под свою опеку джазовый фестиваль в Саранске, был впечатлен уровнем местного оркестра.
Саранский биг-бенд стал единственным региональным коллективом России, получившим приглашение к участию в этом джазовом фестивале. Выступление оркестра состоялось в Светлановском зале Московского международного дома музыки, в качестве солистов с ним выступили известнейшие американские музыканты Алекс Сипягин (труба) и Ари Хёниг (ударные).
Выступление мордовских музыкантов, открывавшее концерт ярчайших джазовых музыкантов, было очень тепло встречено московской публикой.
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