На День театра вручили премии

27 марта - Всемирный день театра. В Саранске международный праздник отметили в обновленных стенах Русской драмы. Праздник этот считают профессиональным и актеры, и режиссеры, и директора театров, и театральные гардеробщицы (театр, напомним, начинается с вешалки) - все, кто причастен к этому виду искусства. Поэтому зрительный зал драматического театра вечером понедельника был полон. Поздравить актерскую братию пришли лица официальные - заместитель председателя правительства Галина Лотванова и министр культуры и национальной политики Анатолий Чушкин.

15 лет назад в Мордовии были учреждены премии Главы РМ за достижения в области театрального искусства. С тех пор лауреатов премии поздравляют в День театра. В понедельник поздравления принимали: за лучшую режиссуру - Оксана Постевка (спектакль «За гранью»), театр «Крошка»; за лучшую мужскую роль - Евгений Пулов (роль Гулливера в спектакле «Гулливер в стране лилипутов»), театр кукол; за лучшую женскую роль - Любовь Денисова (спектакль «Дальше - тишина»), русский драматический театр; за лучшую вокальную партию - Сергей Плодухин (партия Ленского в опере «Евгений Онегин»), музыкальный театр; за лучшую балетную партию - Наталия Царева.

Премия за лучшую роль второго плана досталась актеру национального театра Дмитрию Мишечкину. Лучшим сценографом признали Владимира Фурсова (балет «Щелкунчик»). Фурсов стал именинником вдвойне - в День театра он получил почетное звание заслуженный деятель искусств Мордовии. Звание заслуженной артистки Мордовии получила актриса национального театра Нина Абросимова. Ее коллега - замечательная актриса Тамара Весеньева - стала народной артисткой Мордовии.

Призы конкурса «От марта до марта» вручил коллегам по цеху и глава СТД Мордовии Николай Большаков. Путевка в творческую командировку от Союза театральных деятелей России досталась актеру национального театра Александру Батырову.

Актеры всех театров приняли участие в традиционном капустнике. Больше всех внимания «досталось» хозяевам-новоселам, по поводу новых стен не пошутил только ленивый. Самым оригинальным было, как всегда, выступление артистов «Крошки». Так талантливо хулиганить на сцене могут только они. Закончился вечер угощением. По старой доброй традиции артисты драматического театра вынесли в зал пироги с капустой.