6 вечеров на сцене Ковент-Гардена

Театр Ковент-Гарден в Лондоне - домашняя сцена Королевской оперы и Королевского балета. Неделю назад на главной сцене Великобритании выступал наш земляк Алексей Любимов.

6 вечеров английская публика, неизменно заполнявшая королевскую оперу, рукоплескала русским артистам балета, показавшим три одноактных балета - участников международного фестиваля «Точка пересечения». Каждый вечер русские танцовщики получали море цветов и оваций, раздавали несметное число автографов. Даже выход артистов из театра после спектакля всякий раз сопровождался аплодисментами.

Ну а хозяева сцены порадовали продвинутых европейских ценителей балета весьма откровенной постановкой. Английские танцоры шокировали русских коллег, выйдя на сцену практически обнаженными, прикрытыми лишь золотыми фиговыми листочками. Артисты отличались разным цветом кожи, женщины исполняли мужские партии, а мужчины - женские. Алексей назвал этот балет апофеозом западной толерантности и выразил сожаление по поводу неоправдавшихся надежд околобалетной публики, ожидавшей большей обнаженности и от русских артистов.

Для Алексея Любимова выступление на легендарной сцене было не первым. Предыдущие три раза Алексей танцевал принцев в классических постановках «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в рамках гастролей родного театра. В этот раз он танцевал современный танец. Об этом балете, пожалуй, стоит рассказать подробнее.

«Точка пересечения» - проект родного театра Алексея Любимова. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко в прошлом году предоставил возможность четырем хореографам из разных стран поработать со своими лучшими артистами. Алексей Любимов, известный своими универсальными талантами танцовщика, попал в этот проект. Ему довелось поработать с молодым хореографом Андреем Кайдановским (сыном актера Александра Кайдановского). Результатом сотрудничества немецкого балетмейстера (Кайдановский-младший делает карьеру на венской сцене) и московских артистов и стал одноактный балет «Чай или кофе?», который был отмечен российской балетной критикой.

В Лондоне Алексей танцевал как раз в трагифарсе «Чай или кофе?», который номинирован и на «Золотую маску -2016» в номинации «Современный танец». Создатель балета - Андрей Кайдановский - также номинирован «за лучшую работу балетмейстера-хореографа». Совсем скоро мы узнаем итоги главного всероссийского театрального конкурса

Между тем балетная жизнь не стоит на месте, и вторая «Точка пересечения» (фестиваль прошел в середине марта) дала новую пищу для размышления. В этом году балетную публику удивляли опусы молодых хореографов: Эяль Дадон (Израиль), Дастин Кляйн (Германия), Дмитрий Хамзин (Швейцария) и Эно Печи (Австрия). И, как утверждает Алексей Любимов, только ленивый не спросил, почему в этом списке нет его фамилии. Ведь Алексей давно не только может быть исполнителем чужой идеи, но и сам придумывает и ставит хореографические номера.

Заметим, что для Алексея Любимова прошедший сезон был очень плодотворным, он удостоился главного балетного приза «Душа танца» в номинации «звезда». Кстати, звездный номер на гала-концерт премии «Душа танца», который состоится 27 апреля, Алексею ставит израильский хореограф Эяль Дадон - открытие второй «Точки».

Сейчас Алексей Любимов у столичных журналистов нарасхват. Интервью с ним можно прочитать в серьезном профессиональном издании - журнале «Балет», и увидеть его фотосессию, например, в «звездном» «ОК!».