В Саранск приехали «Соотечественники»

«Водители должны знать, что находятся под постоянным контролем»
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
Саранск встречает «Соотечественников», 12 Международный фестиваль русских драматических театров начал сегодня свою работу. Первыми на сцену Русской драмы вышли артисты Курского драматического театра имени Пушкина с гончаровской «Обыкновенной историей».
На пресс-конференции, предварявшей открытие фестиваля, глава экспертной комиссии Наталья Старосельская сказала: «Будут вам нравиться какие-то спектакли, не будут нравиться, это ей богу, не главное. Самое главное – как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
В этом году участниками фестиваля стали театры, уже знакомые саранским зрителям. Курские актеры, к примеру, в прошлом году показали спектакль «Чморик», а белорусский молодежный театр - «Козий остров». Театры из Дании, Израиля и Казахстана тоже в Саранск приезжают не впервые. На возникший в этой связи вопрос журналистов о принципе отбора спектаклей и театров на саранский фестиваль Старосельская ответила: «Я обращаю внимание только на две вещи: во-первых, чтобы была хорошая литература, настоящая, и во-вторых, чтобы это был хороший уровень».
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Саранск меняется на глазах, строится красавец стадион, возводятся жилые микрорайоны, прокладываются новые магистрали, открываются...
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик