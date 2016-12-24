В Саранск приехали «Соотечественники»

Саранск встречает «Соотечественников», 12 Международный фестиваль русских драматических театров начал сегодня свою работу. Первыми на сцену Русской драмы вышли артисты Курского драматического театра имени Пушкина с гончаровской «Обыкновенной историей».

На пресс-конференции, предварявшей открытие фестиваля, глава экспертной комиссии Наталья Старосельская сказала: «Будут вам нравиться какие-то спектакли, не будут нравиться, это ей богу, не главное. Самое главное – как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

В этом году участниками фестиваля стали театры, уже знакомые саранским зрителям. Курские актеры, к примеру, в прошлом году показали спектакль «Чморик», а белорусский молодежный театр - «Козий остров». Театры из Дании, Израиля и Казахстана тоже в Саранск приезжают не впервые. На возникший в этой связи вопрос журналистов о принципе отбора спектаклей и театров на саранский фестиваль Старосельская ответила: «Я обращаю внимание только на две вещи: во-первых, чтобы была хорошая литература, настоящая, и во-вторых, чтобы это был хороший уровень».