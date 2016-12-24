Биг-бенд «Саранск» едет на «Триумф джаза» в Москву

Город приведут в порядок «под ключ» к 12 июня
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
С 27 по 31 марта в Москве и Санкт-Петербурге пройдет один из крупнейших в России и известных в Европе джазовых фестивалей «Триумф джаза 2017». В рамках фестиваля даются концерты, идут премьеры международных проектов, презентации новых альбомов и книг, фотовыставки. Каждый раз фестиваль собирает признанных представителей мирового современного джаза. В этом году география фестиваля расширилась и помимо России включает США и Южную Корею. Продюсер и арт-директор фестиваля «Триумф джаза» - Игорь Бутман.
Саранские музыканты на столь престижный музыкальный форум поедут впервые. Биг-бенд «Саранск» под управлением Александра Курина - единственный из региональных коллективов России, получивший приглашение к участию в этом культурном джазовом событии мирового масштаба. Выступление оркестра состоится в Светлановском зале Московского международного дома музыки 28 марта в 19.00. Дополнительными солистами выступят известнейшие американские музыканты Алекс Сипягин (труба) и Арии Хёниг (ударные).
Отвечающий за культурную программу во время проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу-2018 Игорь Бутман обещал, что следующий «Вейсэ джаз» пройдет на новом футбольном стадионе. Напомним, кстати, что маститый джазмен является послом нашего города - организатора футбольного первенства. Сейчас, приглашая саранских музыкантов в Москву, он намерен чаще с ними встречаться и подтягивать до европейского уровня.
Выступление нашего коллектива будет открывать концерт. В этот вечер Биг-бенд «Саранск» поделит сцену с Chris Potter Quartet/США, Youn Sun Nah (вокал)/Южная Корея, Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром, Mike Rodriguez (труба)/США и Трио Олега Бутмана.
Саранские джазмены на столичной сцене будут открывать взрослую программу и играть классические джазовые стандарты. Директор джазового оркестра Валерий Николаев в беседе с журналистом «ВС» признался, что сейчас идут ежедневные напряженные репетиции. «Хочется показать все, на что мы способны. Это большая честь и большая ответственность выступать на международном джазовом форуме с известными во всем мире музыкантами».
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...