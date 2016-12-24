Биг-бенд «Саранск» едет на «Триумф джаза» в Москву

Культура

С 27 по 31 марта в Москве и Санкт-Петербурге пройдет один из крупнейших в России и известных в Европе джазовых фестивалей «Триумф джаза 2017». В рамках фестиваля даются концерты, идут премьеры международных проектов, презентации новых альбомов и книг, фотовыставки. Каждый раз фестиваль собирает признанных представителей мирового современного джаза. В этом году география фестиваля расширилась и помимо России включает США и Южную Корею. Продюсер и арт-директор фестиваля «Триумф джаза» - Игорь Бутман.
Саранские музыканты на столь престижный музыкальный форум поедут впервые. Биг-бенд «Саранск» под управлением Александра Курина - единственный из региональных коллективов России, получивший приглашение к участию в этом культурном джазовом событии мирового масштаба. Выступление оркестра состоится в Светлановском зале Московского международного дома музыки 28 марта в 19.00. Дополнительными солистами выступят известнейшие американские музыканты Алекс Сипягин (труба) и Арии Хёниг (ударные).
Отвечающий за культурную программу во время проведения в Саранске матчей чемпионата мира по футболу-2018 Игорь Бутман обещал, что следующий «Вейсэ джаз» пройдет на новом футбольном стадионе. Напомним, кстати, что маститый джазмен является послом нашего города - организатора футбольного первенства. Сейчас, приглашая саранских музыкантов в Москву, он намерен чаще с ними встречаться и подтягивать до европейского уровня.
Выступление нашего коллектива будет открывать концерт. В этот вечер Биг-бенд «Саранск» поделит сцену с Chris Potter Quartet/США, Youn Sun Nah (вокал)/Южная Корея, Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром, Mike Rodriguez (труба)/США и Трио Олега Бутмана.
Саранские джазмены на столичной сцене будут открывать взрослую программу и играть классические джазовые стандарты. Директор джазового оркестра Валерий Николаев в беседе с журналистом «ВС» признался, что сейчас идут ежедневные напряженные репетиции. «Хочется показать все, на что мы способны. Это большая честь и большая ответственность выступать на международном джазовом форуме с известными во всем мире музыкантами».

 

                       

 

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