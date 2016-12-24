«Соотечественников» встретит «Ревизор»

28 марта в Саранске начнется очередной театральный фестиваль «Соотечественники», уже в двенадцатый раз. В этом году русский театральный мир будет представлен коллективами из пяти стран: России, Казахстана, Белоруссии, Дании и Израиля.

Хозяева фестиваля - Государственный русский драматический театр РМ - традиционно встречают «Соотечественники» премьерой. В прошлые выходные состоялась премьера спектакля, который покажут на нынешнем фестивале. Гоголевского «Ревизора» поставил Владимир Шарапов, художественный руководитель Русского драматического театра.

Надо сказать, что это первая премьера в обновленном театре.

«Ревизор» - произведение хрестоматийное, пересказывать его содержание никому не надо. Фразы из комедии стали крылатыми, а имена героев - нарицательными. Считается, что сюжет «Ревизора» был подсказан Николаю Васильевичу Гоголю Александром Сергеевичем Пушкиным. Поэт как-то раз попал в похожую ситуацию: в 1833 году, собирая материалы по истории Пугачевского восстания, он был принят местным губернатором за ревизора, присланного обследовать губернскую администрацию.

Взяточничество и казнокрадство среди чиновников были с такой убедительностью показаны Гоголем, что «Ревизор» стал обличителем существующего тогда строя.

Прошло почти 200 лет, а пьеса, написанная еще во времена крепостничества, в России по-прежнему актуальна. Недавний чиновник от культуры Владимир Шарапов обратился к комедии Гоголя именно поэтому, что она современна.

В спектакле всячески подчеркивается, что эпоха для этой истории значения не имеет. Музыка, костюмы, декорации не создают единой пространственно-временной канвы действия. Внимание зрителей привлекает необычная сценография спектакля. На сцене присутствуют вполне зримые символы наушничества и подхалимства: дверь в форме уха, гигантский язык, появляющийся из него.

Актерский ансамбль спектакля впечатляет, на «Ревизора» бросили лучшие силы театра. Алексей Тимин - городничий, Николай Большаков - Ляпкин-Тяпкин, Сергей Адушкин - Земляника, Владимир Буралкин с картонным двойником - Добчинский с Бобчинским. А Сергей Самарин в роли Хлестакова просто брат-близнец Самарина - Фигаро. Мелкий чиновник Хлестаков, глуповатый молодой человек, и ловкий пройдоха и плут Фигаро, которого актер играет в «Женитьбе Фигаро», у Самарина почему-то совершенно «на одно лицо».

Самым ярким, самым характерным образом этого спектакля стала Анна Андреевна, жена городничего. Актриса Ольга Вдовина, играющая ее роль, оживляла все мизансцены, в которых появлялась. Благодаря ей спектакль оставался в рамках обозначенного жанра, действительно был комедией.

Сам Гоголь так говорил о своей пьесе: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, и за одним разом посмеяться над всем». Получилось ли это у режиссера Владимира Шарапова, скоро скажут профессиональные театральные критики, которые составляют экспертную комиссию фестиваля «Соотечественники». А саранские зрители уже сравнивают последнюю работу театра с предыдущими. И отмечают, что в драме «Поминальная молитва» смешного было гораздо больше, чем в комедии «Ревизор».

Галина БАЛАШОВА