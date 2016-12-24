В Саранске выбрали «Сударушку-2017»

«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему популярен далеко за пределами университетских стен. Искать источники его долголетия можно долго, но главной фишкой «Сударушки» было и остается одно: по весне в МГУ выбирают не только самую милую, но и самую эрудированную красавицу.

3 марта на сцену ДКИ вышли семнадцать представительниц факультетов вуза. На этот раз организаторы решили окунуться в сказку, а потому девушки примерили на себя образы любимых сказочных героинь. Перед зрителями по очереди появлялись не только Царевна Несмеяна, Марья Моревна, Забава Путятишна, Царевна-лебедь, Варвара-краса, Жар-птица, но даже Баба-яга. Для начала девушки должны были, не выходя из образа, пофантазировать на тему «кабы я была царица». Тема любима многими представительницами слабого пола, но конкурсантки находили в ней неожиданные ракурсы. В массе своей красавицы пророчили всем мира, любви и здоровья, но некоторые мечтали заразить мир вирусом творчества и обеспечить всех россиян жильем. А одна юная дева предложила построить в республике космодром и назвать его именем ректора. Что будет взлетать с этого объекта, девушка не уточнила.

Домашние заготовки сударушки выдали в творческом конкурсе. Они пели, танцевали, читали прозу и стихи. Каждая пыталась сделать это максимально ярко и с неожиданной подачей. Татьяна Паршина (медицинский институт) не просто исполнила соло на белом рояле, но и призвала на помощь кадры фильма с милахой Райаном Гослингом. Евгения Герасименко (архитектурно-строительный факультет) легко переходила от кумпарситы до танго на фоне стильных черно-белых слайдов, а мужская подтанцовка Екатерины Ямбиковой (институт физики и химии) вообще сорвала отдельные бурные овации.

В конкурсе видеовизиток девушки также старались не отступать от сказочной темы. В роли царевен и королев они проводили химические опыты, рассказывали про историю вуза и факультета, спасали котят, сражались с Кощеем. Результатом этих усилий стали выборы пятерки финалисток. По решению жюри в финал вышли Татьяна Бояркина (институт механики и энергетики), Евгения Герасименко (архитектурно-строительный факультет), Юлия Куманяйкина (Институт национальной культуры), Карина Степанова (ФДП СПО) и Татьяна Паршина (медицинский институт).

Пятерку претенденток на звание «Мисс университета» ждало испытание интеллектуальным конкурсом. Сначала ведущий предложил девушкам расшифровать «перевертыши» известных пословиц. Красавицам необходимо было к каждому слову пословицы, выведенной на экран, подобрать антоним (слово с противоположным по смыслу значением) и разгадать «перевертыш». Потом то же самое надо было сделать на слух, не имея текста перед глазами. Но все легко справлялись с заданием, почти хором заканчивая фразу типа «леди вышла из фаэтона…» нашим родным «баба с возу - кобыле легче».

Самым сложным для девушек и самым для всех веселым оказался конкурс «Импровизация». В нем конкурсанткам предстояло не только придумать оригинальное название старинным предметам обихода, но и постараться найти им применение в сегодняшней жизни. Финальная пятерка в недоумении крутила в руках музейные экспонаты. И сударушек можно было понять. Вот вы, например, знаете, что такое бёрдо? А это приспособление для ручного ткачества, род гребня. А для чего нужен рубель? А им в дотефальную эпоху русские женщины выколачивали (стирали) и гладили белье. Самое неожиданное применение деревянному баку для стирки нашла Татьяна Паршина, которая предложила надевать его на голову припозднившемуся супругу. Роль «коронованного» таким образом провинившегося мужа стойко сыграл ведущий конкурса Сергей Трусов.

После долгого совещания жюри вынесло вердикт. Звание «Вице-мисс» в этом году завоевала Татьяна Бояркина (институт механики и энергетики). По результатам голосования самих участниц «Мисс Дружба» стала будущий филолог Яна Шалмина, «Мисс Медиа» - студентка медицинского института Татьяна Паршина. А звание «Мисс университета «Сударушка-2017» получила представительница архитектурно-строительного факультета Евгения Герасименко. Надо сказать, мнение жюри совпало с предпочтением зрителей, которые отдали девушке титул «Мисс зрительских симпатий». Получая корону и поздравления, растроганная красавица призналась, что особенно горда стать первой «Сударушкой» от своего факультета за всю 20-летнюю историю конкурса.

Как победительница, Евгения получила путевку на горнолыжный курорт, что идеально совпало с ее увлечением горными лыжами. Кстати, нынешнее участие в «Сударушке» для девушки уже второе: на первом курсе Евгения пыталась взять эту вершину, но тогда стала только вице-мисс. Ей бесполезно задавать сакраментальный вопрос многих моих коллег: «занято ли ваше сердце?». Занято: молодой человек Евгении - чемпион России по греко-римской борьбе и победитель турнира Ивана Поддубного Алексей Киянкин. Он сейчас на сборах, болел за любимую издалека, но что такое километры для влюбленных? Впереди у Жени Герасименко защита дипломной работы и вся большая жизнь, в которой, мы уверены, будет еще немало красивых побед.

Наталья ГОРДЕЕВА

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