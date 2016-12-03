Достигать цели, превозмогая боль и усталость

В сегодняшнем номере «ВС» мы расскажем о 12-летней Марии Пряхиной. Эта удивительная девочка не просто героиня нашей публикации, она действительно герой, маленький боец. За свою пока еще короткую жизнь смогла противостоять жизненным трудностям и победить тяжелую болезнь. Сегодня семиклассница Маша успевает все - учиться в обычной и художественной школах, заниматься бисероплетением, вязанием, скрапбукингом и даже создавать потрясающие цветы из фоамирана! А еще девочку из Саранска будут рады видеть на туманном Альбионе - ее работы произвели впечатление на английскую бизнес-леди. Но обо всем по порядку.

«Маша - стержень нашей семьи!»

В этой семье не любят говорить о пережитом. Это там, в былом, остались беды, слезы и болезнь дочки. Сегодня - новый день, новая жизнь, новые мечты. «Мы не вспоминаем о прошлом, хотя, знаете, об этом можно было бы написать целую книгу, - в больших глазах матери Елены застыли слезы. - Мы живем настоящим. Маша - стержень нашей семьи!».

«А я догадываюсь, какой ваш любимый цвет, - замечает наблюдательная Маша. - Коралловый! А вот у меня - голубой...». Она очень искренна в проявлении своих эмоций, а когда девочка улыбается, в ее глазах поблескивают озорные искорки. Наша беседа проходит в стенах художественной школы, где обучается Мария. На встречу она пришла не с пустыми руками, захватила коробку со своими работами. Здесь - целая россыпь цветов и снежинок из особого материала - фоамирана. С техникой изготовления цветов из фоамирана своими руками Мария познакомилась не так давно, около года назад. И уже делает успехи. У девочки очень тонкий художественный вкус. «Вот, возьмите, вам подойдет эта белая роза», - Маша протягивает заколку, искусно украшенную цветами, которых не отличить от живых. Ей и невдомек, что она сама похожа на редкий дивный цветок...

Мастерица на все руки

Марию Пряхину часто приглашают на различные выставки и конкурсы. Например, в минувшие выходные ее работы были представлены на выставке, организованной в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Одна из работ девочки - воротник из бисера - была выставлена в Музее изобразительных искусств имени Степана Эрьзи. Кстати, зачастую рисунок, по которому будет выполнена работа, она также придумывает сама.

Вообще Маша очень любознательна, ей интересно все - от вязания и бисероплетения до скрапбукинга. Заниматься рукоделием девочка начала еще в раннем возрасте. А в художественную школу отправилась раньше, чем в общеобразовательную - в 5 лет. «Помню, что в детстве я не очень любила играть в куклы. Мне всегда было гораздо интереснее создавать что-то своими руками», - говорит девочка. Откуда возник такой интерес? Вероятно, из семьи, где всегда любили заниматься рукоделием - и мама, и бабушка. «Наверное, Маша вобрала в себя все самое лучшее, что есть в нашей семье», - с улыбкой замечает мама.

Остается только удивляться, как девочке удается находить на все время. Чего только не умеют делать эти маленькие ручки! За что ни возьмется Маша, все у нее получается. А уж усидчивости и терпения этой 12-летней девчушке не занимать. Она умеет достигать своих целей, превозмогая боль и усталость.

Марья-искусница или леди Мэри?

Несколько Машиных работ, выполненных из фоамирана, сейчас находятся в Европе. «Так получилось, что один наш знакомый, отправляясь в Англию, захватил с собой несколько работ дочки, - рассказывает мама. - Они произвели впечатление на одну английскую бизнес-леди. Вообще в Европе очень ценят handmade. Когда она увидела Машины работы, то сразу же захотела оставить их себе. Более того, она заявила, что будет рада видеть автора в Великобритании!». Как знать, быть может, девочке удастся посетить туманный Альбион, где к Марье-искуснице будут обращаться не иначе, как леди Мэри?.. Ну а пока девочка старается усовершенствовать свой английский.

«Маше очень нравится работать с этим материалом - фоамираном, - рассказывает Елена. - Мы искали педагогов, которые смогли бы обучать этой технике. К сожалению, пока обучение сводится к мастер-классам, которые мы находим в интернете. Правда, нам все же удалось взять несколько уроков у Светланы Измалкиной, которая также работает с фоамираном. Кстати говоря, среди своих единомышленников в Саранске, увлекающихся этой техникой, Маша пока единственный ребенок. Нам хотелось бы поблагодарить педагогов, которые занимались с Машей прежде и продолжают обучать сегодня, - это и Ольга Рыкова, и Ольга Малаева, и многие другие. Чаще всего Машины работы мы дарим. Приятно, когда люди признаются - эти работы хранят тепло человеческих рук...».

О мечтах и целях

«Люблю ли я мечтать? - Маша задумывается всего лишь на мгновение. - Скорее мне больше нравится ставить цели и достигать их. Кем я хочу быть? В будущем мне бы хотелось заниматься дизайном, искусством, стать настоящим мастером своего дела».

Правда, есть и еще одна мечта, призналась Маша. Совсем скоро наступит любимый праздник - Новый год. И конечно же, как и любая девочка, Маша мечтает. Мечтает о том, чтобы в ее жизни появился верный, надежный друг - щенок. Она в свою очередь обещает исправно ухаживать за ним. К тому же опыт общения с животными у нее уже имеется. Когда-то в семье Пряхиных жила собака...

Почемучка, Почемучка, милый мой...

Сейчас Мария ходит в седьмой класс обычной школы. Некоторые предметы - историю и биологию - из-за болезни изучает дистанционно. «В дальнейшем планируем полностью перейти на обучение в обычной школе», - говорит мама Елена.

Корр. «ВС» побеседовал с Машиным учителем по биологии. «С Машенькой судьба свела меня в сентябре 2014 года, - рассказывает педагог отдела дистанционного обучения детей-инвалидов при ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования» Регина Милешина. - К нам в проект она пришла по рекомендации одного дистанционного учителя. С экрана компьютера на меня смотрели огромные красивые глаза милой, очень обаятельной девочки. На первых же уроках я отметила в своей ученице хорошее воспитание и умение владеть собой. Ее общительность и желание учиться, познавать мир и получать дополнительные знания меня подкупили. Она сразу стала одной из моих лучших учениц! В учебе Маша удивительно сообразительная и въедливая, старается настолько глубоко изучить материал преподаваемых дисциплин, что задает вопросы по каждому элементу изучаемого предмета. Первые уроки так и проходили: моя фраза-объяснение, следом Машиных два-три вопроса: «А почему?». С любовью называю ее «моя Почемучка». Имея двадцатилетний педагогический стаж, приходилось очень тщательно готовиться к уроку с моей пятиклассницей. Но занятия всегда были интересными и приносили большое удовольствие нам обеим.

Взрослея, Машенька стала более сдержанной, однако в отношении к учебе продолжали преобладать настойчивость, желание выполнить все задания и только на «отлично». Эта характерная черта - настойчивость - переносится и на Машины увлечения. Увидев работы своей ученицы, я восхитилась ее талантом. Шедевры, которые создает эта маленькая хрупкая девочка, заслуживают признания. Преклоняюсь перед ее трудолюбием, выдержкой, терпением, умением искусно осваивать любой вид творчества и дарить радость людям своими работами. Девочкой заинтересовались даже зарубежные искусствоведы. Беседуя с мамой Еленой, я узнала, что над своими увлечениями Маша трудится до поздней ночи, пока не закончит задуманное произведение.

Настойчивость - черта, благодаря которой эта удивительная девочка достигла больших результатов в свои 12 лет. В школе она учится в основном на «отлично». Девочка популярна в кругу сверстников. При этом очень скромна и на похвалы лишь мило улыбается и опускает большущие серые глаза. Она - утонченная юная девушка, способная глубоко мыслить, чувствовать и сопереживать. В то же время это очень сильный, со стальным стержнем человек.

Смею предположить, что, где бы ни появилась Маша, вокруг нее всегда будут собираться люди творческие, а она станет центром их внимания. Благодарю судьбу за встречу с этим добрым и талантливым ребенком. Хочу пожелать Маше быть самой-самой счастливой, чтобы рядом были семья и любящие люди!».

Елена БУДАНОВА

