Артём Здунов встретился с участниками СВО, ветеранами боевых действий и их семьями

Глава Мордовии Артём Здунов 18 июля в Краснослободке провел встречу с участниками спецоперации, ветеранами боевых действий и членами их семей. Разговор получился очень конкретным и откровенным, говорили о волнующих вопросах. Трудоустройство наших ребят, вернувшихся с передовой, получение образования - в том числе, детьми участников СВО, получение льгот, восстановление документов, участие в жилищных программах, своевременное прохождение реабилитации и оздоровление - речь шла об этом и многом другом.

Артём Здунов подчеркнул: равное внимание нужно уделять как участникам специальной военной операции, так и ветеранам боевых действий разных лет, которые с оружием в руках защищали интересы Родины. «Помимо решения бытовых вопросов не забывайте приглашать наших защитников и их семьи на торжественные мероприятия, культурные, спортивные, общественные и образовательные - им есть что рассказать, чему научить, дать самые правильные посылы нашему подрастающему поколению», - отметил Глава республики.

В завершение встречи Артём Здунов вручил награды.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Жукова награжден участник специальной военной операции Алексей Смирнов.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества (посмертно) награжден участник специальной военной операции Сергей Аброськин. Награда передана его супруге.

Орденом Мужества (посмертно) награжден участник специальной военной операции Алексей Еркин. Награда передана его сестре.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу» (посмертно) награжден участник специальной военной операции Дмитрий Кузовчиков. Награда передана его отцу.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Жукова (посмертно) награжден участник специальной военной операции Алексей Козин. Награда передана его матери.

С главой Краснослободского района, ветераном спецоперации Иваном Волковым Артём Здунов обсудил вопросы дорожного строительства в муниципалитете, развития социальной сферы, общественные проекты.