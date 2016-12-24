Новые направления деятельности Госфонда «Защитники Отечества» обсудили на заседании Наблюдательного совета

В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества». За годы своей деятельности фонд разработал эффективную систему помощи ветеранам и семьям участников специальной военной операции.

Участники заседания подвели итоги работы госфонда за первые девять месяцев 2026 года. Они обсудили планы по поддержке ветеранов специальной военной операции и семей военнослужащих. Особое внимание уделили открытию новых филиалов фонда в муниципалитетах и ходу внедрения информационной системы «Защитник Отечества».

В своем выступлении председатель Наблюдательного совета фонда, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что возможности и полномочия фонда продолжают расти, а помощь ветеранам СВО и членам их семей оказывает профессиональная команда.

Председатель Наблюдательного совета фонда подчеркнул важность активнее привлекать ветеранов с тяжелыми ранениями к адаптивному спорту. Он также призвал усилить работу по диспансеризации защитников и оказанию им психологической помощи, а также содействовать их трудоустройству.

Сергей Кириенко также напомнил о поручении президента подготовить всю необходимую инфраструктуру для защитников, которые вернутся после завершения СВО. Важно, чтобы помощь была доступна не только в крупных городах, но и в муниципалитетах, где должны появиться отделы фонда.

Полномочия фонда продолжают расширяться. С июня 2026 года при поддержке президента в контур работы фонда были включены еще две категории участников боевых действий – военнослужащие с инвалидностью и участники отражения агрессии на приграничных территориях, получившие в результате этого инвалидность.

Фонд «Защитники Отечества» в своей работе действует проактивно, опираясь на обратную связь от ветеранов. В этом году совместно с Военно-социальным центром мы сформировали единый информационный контур, благодаря которому действующие военнослужащие получают информацию о мерах поддержки, предоставляемых как Министерством обороны РФ, так и Государственным фондом «Защитники Отечества. Одним из направлений совместной работы стало раннее социальное сопровождение участников СВО в госпиталях, – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Для организации эффективной деятельности по сопровождению участников СВО в мирной жизни в структуре фонда было создано управление по работе ветеранским сообществом. Среди его задач – вовлечение героев, обладающих уникальным набором компетенций, в разработку различных решений и реализацию общественных проектов.

Важнейшая категория, с которой работает Государственный фонд, – дети погибших и пропавших без вести защитников. Для реализации консолидированного, межведомственного подхода в этом направлении фонд выступил с инициативой создать профильную рабочую группу по оказанию поддержки детям участников СВО с участием заинтересованных ведомств. Итогом такой деятельности должно стать внедрение по всей стране единого алгоритма всесторонней помощи несовершеннолетним из семей погибших и пропавших без вести участников СВО.

Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган фонда «Защитники Отечества». В его задачи входит определение и утверждение приоритетных направлений деятельности организации, утверждение бюджета и другие организационные вопросы. Членами Наблюдательного совета являются представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, религиозных и благотворительных организаций, общественные деятели и журналисты.



Фото: Госфонд «Защитники Отечества»