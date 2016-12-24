Стартовал приём заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Оргкомитет по подготовке Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» и присуждению премии «Служение» объявил о начале нового сезона премии. Оргкомитет создан Указом Президента России Владимира Путина, его председателем назначен первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

«Муниципальный форум проходил уже несколько раз, и в сентябре этого года Президент подписал Указ, согласно которому Форум и Премия теперь будут ежегодными. Мы понимаем, что главная цель этого решения, как и ежегодных встреч с представителями муниципалитетов, – максимальное привлечение внимания и поддержка муниципального уровня власти. Президент неоднократно говорил: это самый близкий к людям уровень власти. И каждый год растёт число заявок на участие в Премии. В этом году их стало в полтора раза больше, и голосование прошло активнее: в нём приняли участие 1,6 млн человек. Значит, для людей это важная история», – отметил Сергей Кириенко.

Приём заявок продлится до 29 ноября 2026 года. С этого года подать заявки можно только через личный кабинет портала муниципалитеты.рф. В IV сезоне предусмотрено девять номинаций. Обратите внимание на новую категорию – «Цифровой муниципалитет – технологии для людей», ориентированную на внедрение удобных электронных сервисов.

Участвовать могут главы муниципалитетов, муниципальные служащие, депутаты, ТОС и сельские старосты. В прошлом сезоне сразу два наших проекта стали лауреатами: «Герои развития муниципалитета» (номинация «С передовой СВО в муниципалитет») – автор Иван Волков, глава Краснослободского района; «Сурский рубеж. Километры памяти» (номинация «Великое наследие для будущих поколений») – автор Александр Ломаткин, глава Большеберезниковского района.

«Быть муниципальным служащим – это призвание, как подчеркивал наш Президент. Это ежедневный, часто невидимый труд ради благополучия людей. Премия «Служение» создана, чтобы поощрить именно такой подход – искренний и самоотверженный. В прошлом сезоне 34% участников подали заявки повторно – годом ранее таких было 7%. Для нас это важные показатели: муниципалы возвращаются с новыми решениями. При подготовке к IV Премии мы сохранили ключевые направления и добавили новую номинацию за проекты в сфере цифровизации. Нам важно, чтобы Премия отражала реальные задачи территорий, позволяла отмечать сильные команды и помогала коллегам перенимать опыт, который уже работает на местах», – сказала сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева.

Торжественная церемония вручения Премии – главной награды для представителей муниципального сообщества страны – состоится в апреле 2027 года в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». Организатором Форума и Премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

Фото: ВАРМСУ