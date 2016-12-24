ООО «Алые паруса» сообщает о готовности предоставить услуги типографии зарегистрированным кандидатам

ООО «Алые паруса» ИНН\КПП 1327036590\132701001 ОГРН 1201300004443 сообщает о готовности предоставить услуги типографии зарегистрированным кандидатам на должность Главы Республики Мордовия, кандидатам в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия восьмого созыва и их представителям услуги по цифровой печати, интерьерной и широкоформатной.

Предлагаем изготовление агитационной продукции для выборов, назначенных в единый день голосования «20» сентября 2026 года, по всем регионам Российской Федерации.

Расценки ООО алые паруса-2026