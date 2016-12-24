Председатель комиссии Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» предложил дать регионам отсрочку на возвра

Мэр Москвы, председатель комиссии Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» объявил об инициативе «Единой России» на 3 года отсрочить возврат бюджетных кредитов для регионов. Об этом он сообщил в ходе встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

«Ранее правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности и экономики. Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с правительством обсуждается вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов», – сказал Собянин.

Он также добавил, что для решения этого вопроса необходимо выйти на уровень Президента РФ. Стоит отметить, что весной Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.

На сегодняшний день общая сумма задолженности регионов составляет около 300 млрд рублей.



фото: РИА Новости