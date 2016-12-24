В России запустят новую кадровую программу для ветеранов СВО

Репортер

В Ставрополе состоялась встреча Героя России, члена Генсовета «Единой России» Евгения Поддубного с военнослужащими и членами их семей. Вместе они обсудили предложения для новой Народной программы партии, связанные с поддержкой участников СВО.

 

В ходе встречи Поддубный сообщил, что в ближайшее время партия планирует запустить новую кадровую программу «Время мастеров». Она направлена на переобучение ветеранов и подготовку кадров для производственной сферы.

 

Проект поможет фронтовикам получить новые профессиональные компетенции, а предприятиям – высококвалифицированных специалистов. Также прорабатываются меры поддержки ветеранов, которые планируют развивать собственное дело, в том числе в сфере сельского хозяйства.

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