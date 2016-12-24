Владимир Путин обсудил с членами правительства стабилизацию топливного рынка

В ряде регионов возникли проблемы с поставками топлива, особенно сложная обстановка в Крыму, где нет крупных сетей заправок. Президент Владимир Путин уверен, что у властей есть все ресурсы, чтобы держать ситуацию прод контролем и не дать противнику создать нервозную обстановку в обществе. В среду он провел совещание с членами правительства и представителями регионов, главной темой которого стала работа топливного с транспортного секторов экономики.

В ходе совещания заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что кабмин готов рассмотреть вопрос предоставления субсидий на топливо для Крыма и Севастополя.

«Давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто "готовы рассмотреть" и не просто "рассмотреть", а посмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать», – подчеркнул Владимир Путин.

Новак заявлял, что спрос на топливо в России вырос примерно на треть из-за ажиотажа. Как подчеркнул вице-премьер, поставляемое в Крым топливо дороже по себестоимости в связи со сложной логистикой.

8 июля Минэнерго по итогам выездного совещания министра Сергея Цивилева о работе ТЭК сообщило, что уже реализует комплекс мер по увеличению поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь.

С весны в ряде регионов России местные власти фиксировали проблемы с поставками топлива. В Кремле заявили, что над решением проблем с бензином работают все уровни властей.

Владимир Путин отдельно заявил, что запас прочности энергосистемы России остается одним из самых высоких в мире. При этом глава государства поручил профильным ведомствам жестко организовать работу с вертикально интегрированными компаниями (ВИНК). Они обязаны не «зажимать» продукт исключительно в рамках собственных АЗС, а бесперебойно выдавать топливо независимым участникам рынка.

Президент выразил уверенность, что текущие трудности носят временный характер. По его словам, они во многом связаны с попытками киевского режима сорвать отпускной сезон на юге России, нанести ущерб экономике страны и создать нервозность в обществе. Глава государства подчеркнул, что эта задача противника невыполнима, а у властей достаточно ресурсов, чтобы держать ситуацию под полным контролем.

По итогам совещания Владимир Путин поставил задачу в приоритетном порядке обеспечить потребности в топливе государственных органов и силовых ведомств, подчеркнув при этом, что рядовые граждане также не должны испытывать никакого дефицита.