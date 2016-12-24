В России запускают комплексные программы реабилитации ветеранов СВО

Партия «Единая Россия» последовательно решает задачи поддержки ветеранов СВО по Народной программе 2021 года – запускает проекты комплексной реабилитации и проводит приемы участников спецоперации, а также членов их семей в каждом регионе страны.

Член Высшего совета партии, Герой России Владислав Головин прокомментировал новый приказ Минздрава РФ и подчеркнул важность программ реабилитации.

«После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь. Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей – правильное и давно назревшее решение», – поделился он.

Также Владислав Головин отметил, что теперь главное проконтролировать, чтобы каждый боец или семья быстро получили необходимую помощь, независимо от своего места жительства. «Единая Россия» возьмет эту работу на личный контроль.

фото: РИА Новости