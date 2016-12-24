Итоги первого дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»

В Национальном центре «Россия» завершился первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Насыщенная деловая программа, подписание ключевых соглашений, форум городов-побратимов и фестиваль культур «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России, — главные события дня.

Москва, 20 апреля 2026 года — В Национальном центре «Россия» прошел первый день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ». Мероприятие проводится по поручению Президента Российской Федерации. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России. В работе форума принимают участие около 7 тысяч представителей муниципального сообщества, органов федеральной и региональной власти, а также более 60 делегатов из администраций зарубежных городов.

Торжественное открытие и ключевые спикеры

Первый день открылся торжественной церемонией вручения государственных наград и поощрений Президента России представителям муниципального сообщества. С приветственным словом к участникам обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, подчеркнувший особую роль местной власти в достижении национальных целей развития страны.

Мастер-лекцию «Народная программа: роль партии «Единая Россия» в социально-экономическом развитии страны» провел Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих и призвал участников форума включиться в формирование новой Народной программы, в том числе через инициативы по поддержке ветеранов СВО.

«Одна из важнейших целей, которая поставлена Президентом нашей страны, уменьшить социальные и технологические различия, которые существуют между мегаполисами и отдаленными территориями, городом и сельской местностью. Тем самым обеспечить равномерное и поступательное развитие страны», — отметил Дмитрий Медведев.

С приветственным словом к участникам форума обратилась Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, сделавшая акцент на роли местного самоуправления как фундамента российской государственности и особо отметившая вклад женщин в работу органов местной власти.

«Женщины отлично справляются с этой работой. При этом по своему характеру, решимости, патриотизму они ничуть не уступают мужчинам. Мы конкурентноспособны, и тот факт, что люди выбирают женщин в органы самоуправления, подтверждают это», — поделилась мнением Валентина Матвиенко.

О задачах развития сельских территорий и роли муниципалитетов в обеспечении продовольственной безопасности страны рассказала Министр сельского хозяйства Российской Федерации:

«Органы местного самоуправления играют ключевую роль в развитии сельских территорий. Именно вы лучше всех понимаете, что нужно конкретным населенным пунктам для развития и улучшения жизни наших людей, которые живут на сельских территориях», — подчеркнула Оксана Лут.

Обращаясь к участникам форума, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева сделала особый упор на то, как сегодня выстраивается технология донесения проблем муниципалитетов: «Одна из приоритетных задач глав муниципальных образований — создать условия, чтобы жители хотели оставаться в селе, развивали малую родину. ВАРМСУ в рамках своих проектов создает прямой диалог между всеми уровнями власти и доносит реальные предложения с мест до федерального центра. Благодаря таким проектам сельские территории получают новые возможности для развития, а жители – более комфортные условия для жизни».

Вторая часть деловой программы была посвящена вопросам международного сотрудничества муниципалитетов, стратегического и пространственного развития территорий, поддержки ветеранов СВО и инфраструктурного обновления регионов. С ключевыми заявлениями выступили представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. Он выразил готовность межправительственных комиссий продвигать интересы муниципалитетов:

«Экономический рост начинается в муниципалитетах: там, где непосредственно реализуются проекты, создаются рабочие места. Здесь главное — быть инициативными, активно продвигать свои проекты, продукцию своих предприятий, привлекать инвестиции. Должна быть очень короткая связка между работой муниципалитетов и наших межправительственных комиссий с различными странами. Со своей стороны, на уровне российской части межправительственных комиссий, мы готовы продвигать и отстаивать перед зарубежными партнерами интересы наших муниципальных образований, выступающих с конкретными предложениями, проектами и проблемами. Ключевыми иностранными партнерами, с которыми в 2025 взаимодействовали российские муниципалитеты, стали Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Китай, Турция. В прошлом году по линии муниципалитета было заключено 130 соглашений с зарубежными странами».

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил роль муниципалитетов в достижении результатов, направленных на комплексное развитие страны.

«Главный капитал в нашей стране — это человек. Где он живет, там есть развитие инфраструктуры, бизнеса, услуг. Если нет комфортных условий — здравоохранения, образования, хороших дорог и работы, то человек не будет жить в своем населенном пункте. Поэтому надо обязательно заниматься развитием всех регионов страны в комплексе. Для этого был запущен нацпроект «Инфраструктура для жизни». В прошлом году по вводу жилой и нежилой недвижимости мы вышли на максимальные объемы за всю новейшую историю страны — 150 млн кв. м. Ключевая роль в достижении этих результатов возложена на муниципалитеты, потому что именно работники органов местного самоуправления находятся в самих городах и поселках, общаются с людьми, берут на себя все трудности и практическое исполнение задач. За последние годы те, кто системно занимается своими населенными пунктами, действительно привели их в порядок и продолжают планомерные улучшения. Налаживать такую работу эффективно сегодня помогает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Уверен, что и дальше наша общая командная работа — федерального центра, регионов, муниципалитетов, — несмотря на все сложности, продолжит приносить видимые результаты во благо россиян», — отметил Марат Хуснуллин.

Подписанные соглашения

Одним из ключевых событий дня стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ. В рамках договоренностей Фонд откроет муниципальные филиалы в регионах страны, а ВАРМСУ окажет системную поддержку в запуске их работы. Это решение создаст единую инфраструктуру помощи ветеранам СВО и их семьям на уровне каждого муниципалитета.

Форум городов-побратимов

Важной частью программы первого дня стал Форум городов-побратимов, объединивший более 60 делегатов из администраций зарубежных городов. Представители муниципалитетов России и дружественных стран обсудили перспективы развития межмуниципального сотрудничества, обмен лучшими управленческими практиками, совместные гуманитарные, образовательные и культурные проекты. Участники отметили, что муниципальная дипломатия сегодня становится важным элементом укрепления международных связей и формирования объективного образа России за рубежом.

Фестиваль культур «Сердце Родины»

Культурной доминантой первого дня форума стал фестиваль «Сердце Родины», посвященный Году единства народов России. Гости форума познакомились с традициями, ремеслами, национальной кухней и творчеством народов, проживающих в регионах нашей страны. Фестиваль стал ярким подтверждением того, что культурное многообразие — это основа единства России и один из главных ресурсов развития ее территорий.

Итоги дня

По итогам первого дня форума выработаны конкретные инициативы в сфере поддержки муниципальных служащих, ветеранов СВО, развития сельских территорий, международного сотрудничества городов и пространственного развития страны. Подписанные соглашения и принятые решения напрямую повлияют на качество жизни людей в каждом муниципалитете России.

21 апреля работа форума продолжится — состоится торжественная церемония вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проводится по поручению Президента России и организована ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.