В 2025 году россиян стали чаще пугать фейковыми постановлениями

В этом году новым способом для запугивания и введения россиян в заблуждение стало распространение в интернете фейковых документов о «постановлениях» как федерального, так и регионального уровней. Как сообщает АНО «Диалог Регионы», за 9 месяцев 2025 года в российском сегменте интернета выявили 182 уникальных фейка на данную тему. Также по сети разошлось 29,6 тыс. их копий. Это в разы больше, чем за предыдущие годы.

Начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков сообщил, что значительная часть фейков распространяет через предложки мессенджеров. Но порой злоумышленники также используют электронную почту.

«Telegram предоставляет широкую аудиторию, высокую скорость распространения и анонимность, что делает этот мессенджер предпочтительным для дезинформаторов. Электронная почта, в свою очередь, используется для таргетированных рассылок с целью максимального охвата или создания иллюзии официального оповещения», – комментирует Сергей Маклаков.

Наиболее популярными направлениями для создания поддельных документов стали политика, социально-бюджетные меры в контексте СВО и здравоохранение. К примеру, фейковые указы Президента о срочной мобилизации, командировках региональных специалистов в зону СВО, усилении мер безопасности и т.д. Цель таких фейков – создание паники и недоверия к государственным институтам. Также авторы дезинформации любят вбрасывать поддельные документы об урезании бюджетов госучреждений, сокращении финансирования в сферах образования, здравоохранения и социальной поддержки или об удержании средств из зарплат работников «на нужды СВО».

В сентябре общее количество просмотров таких фейков превысило 27 миллионов. Опасность этой лжи усугубляется склонностью россиян доверять ей, ведь сфабрикованные документы становятся все больше похожими на настоящие. К тому же, большинство пользователей не обладают знаниями об оформлении официальной документации, чтобы выявить следы подделки.

Как бороться с новой информационной угрозой, будут решать эксперты, которые примут участие в международном форуме «Диалог о фейках 3.0». Он пройдет в Москве 29 октября. Здесь соберутся больше 2 тыс. специалистов из 80 стран.