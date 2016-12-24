Активисты Народного фронта в РМ организовали гончарный мастер-класс для детей участников СВО

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Народный фронт в РМ организовал гончарный мастер-класс для детей участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие 12 ребят, которые под руководством опытного мастера создавали глиняные вазы и фигурки животных.
Анастасия Лукашова, мама шестерых детей и жена военнослужащего, выразила благодарность Народному фронту за организацию творческого досуга. Для многодетных семей, где отцы выполняют боевые задачи, такие мероприятия становятся настоящей поддержкой - возможностью вырваться из повседневной суеты и подарить детям новые впечатления.
Все созданные изделия после обжига в специальной печи будут переданы юным мастерам.
В региональном отделении Народного фронта отмечают, что продолжат развивать программу творческой и психологической поддержки семей защитников Отечества.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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