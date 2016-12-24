Артём Здунов и Артур Салякаев обсудили планы по развитию в Мордовии сферы креативной экономики

Глава Мордовии Артём Здунов 4 августа провел рабочую встречу с создателем бренда «Инкруа», победителем конкурса «Знай наших» Артур Салякаевым. Обсуждалась дорожная карта по развитию в Мордовии направления креативной экономики до 2030 года.

Напомним, что развитию креативных индустрий в России уделяется значительное внимание – в текущем году вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения этого направления. В рамках ПМЭФ-2025 Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и регионам страны разработать стратегию развития креативной экономики.

Сейчас Агентство стратегических инициатив формирует региональный состав экспертной группы по развитию креативной экономики. В ходе встречи в Доме Республики было рассмотрено несколько перспективных направлений для развития этой сферы в Мордовии.

Основной посыл – сделать регион столицей семейного предпринимательства. В рамках этой работы было предложено проводить в Мордовии фестиваль семейных брендов: организовать выставку продуктов семейных креативных брендов Поволжья, образовательный форум по управлению семейными брендами, мастер-классы для семей, внедрить знак качества «Сделано семьей».

Еще одно предложение Артура Салякаева касалось создания музея семейного предпринимательства – здесь будут собраны исторические примеры семейного бизнеса. «Мы знаем даже в истории современной России, что многие компании, созданные семьями, действительно стали проектами вне времени. Хотим собрать такие примеры управления семейными компаниями. Когда продвигается семейное производство, для определенной части потребителей – это гарант качества», - отметил предприниматель.

Финальная инициатива касалась создания акселератора семейного предпринимательства. Он подразумевает отбор лучших примеров развития семейных брендов и креативной экономики в Мордовии и стране. Главная задача этой площадки – стать центром компетенций по изучению и передаче успешного опыта семейных компаний.

Руководитель республики поддержал эти инициативы, отметив, что фестиваль должен стать всероссийским и проводиться ежегодно. «Все должно быть основано на наших исконных семейных ценностях – будем приглашать семейные бренды со всей страны. Все должны знать, что Мордовия – не просто место, где встречаются семейные бренды, но и где им помогают в развитии».

Также Артём Здунов и Артур Салякаев обсудили создание креативного кластера на базе производственных площадок «Инкруа» в одном из развивающихся микрорайонов города.