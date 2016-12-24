За полгода в рамках семейной ипотеки в Мордовии предоставлено кредитов на 1,5 млрд рублей

За 6 месяцев 2025 года в Республике Мордовия в рамках семейной ипотеки предоставлено 370 кредитов на 1,5 млрд рублей. Средний размер кредита - 4,05 млн. рублей, средневзвешенная процентная ставка - 5,9%, первоначальный взнос 29,31%.

По данным Минстроя республики, застройщики при реализации жилья предлагают дополнительные льготные условия для семей с детьми. Это, например, скидка в 300 тысяч рублей многодетным семьям при покупке 3-комнатной квартиры.

Кроме того, Республиканским фондом развития жилищного строительства и жилищной поддержки семей с детьми начата работа по приобретению жилых помещений для последующего их предоставления семьям с детьми, рожденными после 1 ноября 2025 года, по договорам найма с правом последующего выкупа по льготной стоимости. В настоящее время заключен контракт на приобретение 25 однокомнатных квартир в строящемся доме в г. Саранск. До конца года еще планируется приобрести 26 однокомнатных и 35 двухкомнатных квартир в строящемся доме в г. Саранске, а также 72 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир в строящемся доме в г. Рузаевка. Всего в 2025 году Фондом планируется приобрести 206 квартир.

Напомним, что эта жилищная программа запущена по инициативе Главы Мордовии Артёма Здунова. В апреле этого года руководитель республики по решению Президента России назначен председателем комиссии Госсовета по направлению «Семья».