Более 8 тысяч семей Мордовии получили удостоверение многодетной семьи

Многодетные семьи Мордовии получили удостоверения, подтверждающие этот статус. По поручению Президента страны в России выработан единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, все данные о ее составе и сроках предоставления мер поддержки. Многодетным семьям, в которых трое и более детей, не нужно каждый раз доказывать свой статус и положение – удостоверение это делает за них.

На сегодняшний день в республике статус многодетной семьи присвоен 8341 семье – их данные занесены в единый федеральный реестр. Все эти семьи имеют электронное удостоверение многодетной семьи, а более семи с половиной тысяч – право на льготы.

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения РМ подчеркивает, документ может быть цифровым – это QR код, который хранится на портале Госуслуги, или в стандартном бумажном формате. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу – семья может использовать любую версию для подтверждения своего статуса и права на льготы. Цифровым удостоверением смогут пользоваться как взрослые члены семьи, так и дети. На данный момент бумажные удостоверения получили более двух с половиной тысяч семей – для этого нужно обратиться к специалистам соцзащиты по месту жительства.

Глава Мордовии неоднократно отмечал, что многодетная семья, как норма, должна быть в центре общества. «Удобно для большой дружной семьи – родителям больше не нужно собирать документы для каждого отдельного случая. Вопрос о цифровизации таких сервисов был одним из ключевых на последнем заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья». Большой шаг сделан – наши многодетные семьи могут узнавать о новых мерах поддержки в режиме онлайн и, самое главное, пользоваться ими по одному документу».