Председатель Госкомитета РМ по делам молодежи стала наставником для финалиста программы «Герои среди СВОих»

В столице Мордовии состоялось первое заседание обновленного Общественного совета Госкомитета РМ по делам молодежи. Процедуры, как отбора в состав совета, так и выборов председателя, зама и секретаря были максимально гласными и открытыми.

«Очень надеюсь, что коллеги из вузов, НКО, муниципалитетов, бизнеса и других сфер внесут новое видение в развитие молодежной повестки в республике, - отметила руководитель Госкомитета Анастасия Гришнева. - С нами сегодня также мой наставляемый по программе «Герои среди СВОих» Данила Ющенко - ветеран спецоперации, наш настоящий герой и соратник!»