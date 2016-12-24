Председатель Госкомитета РМ по делам молодежи стала наставником для финалиста программы «Герои среди СВОих»

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Более 8 тысяч семей Мордовии получили удостоверение многодетной семьи
В столице Мордовии состоялось первое заседание обновленного Общественного совета Госкомитета РМ по делам молодежи. Процедуры, как отбора в состав совета, так и выборов председателя, зама и секретаря были максимально гласными и открытыми.
«Очень надеюсь, что коллеги из вузов, НКО, муниципалитетов, бизнеса и других сфер внесут новое видение в развитие молодежной повестки в республике, - отметила руководитель Госкомитета Анастасия Гришнева. - С нами сегодня также мой наставляемый по программе «Герои среди СВОих» Данила Ющенко - ветеран спецоперации, наш настоящий герой и соратник!»
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