Поздравление Главы Мордовии с Днём Воздушно-десантных войск

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!
От всей души поздравляю вас с праздником!
История «крылатой пехоты» началась 95 лет назад. С того времени десантники доблестно выполняют свой долг, проявляя мужество, героизм и преданность Родине. Ваши подвиги и самоотверженность вызывают уважение. Голубые береты стали символом надёжности и силы нашей армии.
Каждое новое поколение десантников продолжает традиции своих предшественников, сохраняя высокий уровень боевой готовности и личной ответственности. Специальная военная операция ставит перед вами новые задачи, которые вы с честью выполняете. Мордовия гордится вами - доблестные защитники Отечества!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и чистого неба!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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