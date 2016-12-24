Поздравление Главы Мордовии с Днём Воздушно-десантных войск

Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

От всей души поздравляю вас с праздником!

История «крылатой пехоты» началась 95 лет назад. С того времени десантники доблестно выполняют свой долг, проявляя мужество, героизм и преданность Родине. Ваши подвиги и самоотверженность вызывают уважение. Голубые береты стали символом надёжности и силы нашей армии.

Каждое новое поколение десантников продолжает традиции своих предшественников, сохраняя высокий уровень боевой готовности и личной ответственности. Специальная военная операция ставит перед вами новые задачи, которые вы с честью выполняете. Мордовия гордится вами - доблестные защитники Отечества!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и чистого неба!

Глава Республики Мордовия А. Здунов