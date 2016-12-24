В Мордовии представители Росгвардии в мобильных пунктах расскажут о возможностях прохождения службы

По информации силового ведомства, 4 августа 2025 года с 15:00 до 18:00 в Саранске возле торгового центра «Макс» (ул. Гагарина, д. 99 А) начнет работу мобильный агитационный пункт по порядку поступления и прохождения службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Офицеры Управления Росгвардии по Республике Мордовия расскажут об имеющихся вакансиях в подразделениях ведомства, ответят на вопросы о требованиях к кандидатам, перечне необходимых для трудоустройства документов, а также о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, а также членам их семей.

Работа мобильного пункта будет продолжена 5 августа с 8-30 до 12-00 на парковке возле Центрального рынка (ул. Полежаева, 57).

Отмечается, что данная инициатива направлена на расширение кадрового состава и упрощение процедуры отбора.