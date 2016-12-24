В племенном питомнике служебного собаководства мордовской колонии появились на свет 14 щенков

Национальный приоритет
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
В июне 2025 года в племенном питомнике служебного собаководства исправительной колонии №4 УФСИН по РМ появились на свет 14 щенков породы бельгийская овчарка (малинуа).
Как отмечают в ведомстве, благодаря заботе специалистов щенята уже хорошо социализированы и не боятся незнакомцев. В конце октября текущего года, в возрасте не менее 4 месяцев, планируется передача щенков в другие территориальные органы.
Основная задача племенного питомника служебного собаководства – разведение и выращивание собак с рабочими характеристиками, отвечающими требованиям к выполнению служебных задач в учреждениях уголовно-исправительной системы, а также получение физически крепкого молодняка собак со здоровой нервной системой и сильным типом высшей нервной деятельности, пригодного для служебного использования.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Более 8 тысяч семей Мордовии получили удостоверение многодетной семьи
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Глава Мордовии принял участие во Всероссийском фестивале студенческих семей