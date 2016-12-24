В племенном питомнике служебного собаководства мордовской колонии появились на свет 14 щенков

Репортер

В июне 2025 года в племенном питомнике служебного собаководства исправительной колонии №4 УФСИН по РМ появились на свет 14 щенков породы бельгийская овчарка (малинуа). 

Как отмечают в ведомстве, благодаря заботе специалистов щенята уже хорошо социализированы и не боятся незнакомцев. В конце октября текущего года, в возрасте не менее 4 месяцев, планируется передача щенков  в другие территориальные органы. 

Основная задача племенного питомника служебного собаководства – разведение и выращивание собак с рабочими характеристиками, отвечающими требованиям к выполнению служебных задач в учреждениях уголовно-исправительной системы, а также получение физически крепкого молодняка собак со здоровой нервной системой и сильным типом высшей нервной деятельности, пригодного для служебного использования.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Высокий статус

Более 8 тысяч семей Мордовии получили удостоверение многодетной семьи

1
Заказать рекламу
1
1
1