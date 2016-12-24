В Саранске перед судом предстанет обнальщик телефонных аферистов

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На скамье подсудимых по обвинению в краже окажется 23-летний житель Казани, задействованный в хищении 415 тысяч рублей у мужчины из столицы Мордовии.
По информации МВД по РМ, в феврале этого года 49-летний житель Саранска был обманут телефонными аферистами и перечислил на сторонние счета 415 тысяч рублей. Мужчина попался на распространенную мошенническую уловку с мнимым взломом его личного кабинета на портале Госуслуг.
Оперативники уголовного розыска установили, что похищенные денежные средства были обналичены в г. Казань 23-летним местным жителем. В ходе выезда в служебную командировку он был задержан и доставлен в Мордовию.
Молодой человек пояснил, что криминальную «подработку» он нашел по объявлению в интернете. По указанию анонимного работодателя, в тайнике он забрал мобильный телефон с установленной в нем виртуальной банковской картой. После поступления на нее похищенных у жителя Саранска денежных средств, парень обналичил все деньги в банкомате – при этом нацепил темные очки и закрывал лицо кепкой.
Всю наличность и мобильный телефон он вновь спрятал в указанный ему тайник. Себе в качестве вознаграждения обнальщик оставил 8 тысяч рублей из всей суммы.
Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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