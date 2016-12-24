Артём Здунов вошел в ТОП-6 рейтинга по плотности федеральных контактов глав российских регионов

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил индекс плотности федеральных контактов глав российских регионов за июль 2025 года. Глава Мордовии Артём Здунов занял в этом исследовании шестую строчку.

При составлении рейтинга учитывается количество и «качество» встреч глав регионов с представителями федеральной власти.

В июле в центре внимания Главы Мордовии были семья и молодёжь. Артём Здунов принял участие в пленарном заседании первого Всероссийского фестиваля студенческих семей, где выступили Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее состоялась личная встреча с Заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, на которой обсуждались капремонт детских садов, колледжей республики, строительство саранской школы №9, участие Темниковского района в кластере «Арзамас – Дивеево - Саров».

В июле Глава Мордовии встречался с руководителем «Росмолодёжи» Григорием Гуровым, а также принимал в Саранске заместителя министра труда и социальной защиты РФ Дмитрия Платыгина, который приехал на открытие первого федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по президентскому нацпроекту «Кадры».

Одним из важных мероприятий июльского графика Артёма Здунова стало совместное заседание комиссий Госсовета Российской Федерации по направлениям «Кадры», «Молодежь и дети» и «Семья». Также лидер Мордовии председательствовал на заседании экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья».

О семейноцентричности Артём Здунов говорил на тематической смене «Семья» Всероссийского форума «Территория смыслов», пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», медиафоруме «17 ценностей России» и других мероприятиях федерального и межрегионального значения.

Важное значение в июле играли встречи с представителями крупных федеральных корпораций, в их числе - «КАМАЗ» и «РМ-Рейл».