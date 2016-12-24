Специалисты МГУ им. Н.П. Огарёва проведут технологический аудит предприятия «Мордовбитум»

И.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев по поручению Главы Мордовии вместе с представителями Роспотребнадзора, Прокуратуры, профильных министерств, Администрации городского округа Саранск и МГУ им. Н.П. Огарёва осмотрели производственные площадки предприятия «Мордовбитум».

Проблематика визита была связана с распространением неприятного запаха в городской атмосфере.

«Пообщались с директором завода Михаилом Сергеевичем Кулигиным, обсудили причины возникновения проблемы. Есть замечания, требующие незамедлительного решения. Основная задача – убрать источник запаха и не допустить его повторного появления, - отметил в телеграм Батыр Эмеев. - До конца августа специалисты МГУ им. Н.П. Огарёва проведут технологический аудит предприятия и предложат решения по устранению неприятного запаха. После этого начнётся этап согласования и внедрения предложений на заводе».

Руководитель республиканского кабинета министров поручил профильным министерствам держать ситуацию под особым контролем. «В начале осени вернёмся к этому вопросу, чтобы определить дальнейшие шаги», - заключил Батыр Эмеев.